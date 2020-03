Näin lentokentällä varaudutaan: karanteenipaikka selvitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsinki-Vantaan lentokentällä on ryhdytty viruksen leviämistä hidastaviin toimiin.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvisen mukaan tiedottaminen koronavirusepidemiasta on aloitettu Helsinki-Vantaan lentokentällä 16. maaliskuuta eli viime viikon maanantaina.

– Virusta hidastavia toimenpiteitä on tehty erityisen voimakkaasti tällä viikolla lisää ja niitä eilisen ja tämän päivän aikana saatetaan käytäntöön vielä enemmän, Ahti Kurvinen sanoi valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa tänään perjantaina.

Kurvisen mukaan virustilanne muuttuu hyvin nopeasti ja viestintää kehitetään jatkuvasti.

Nyt rajavartijat selvittävät suullisesti passintarkastuksessa, onko matkustajalla määränpäätä Suomessa ja sellaista määränpäätä, jossa karanteeni pystytään järjestämään. Lisäksi lentoasemalle on lisätty kuulutus.

Karanteenimajoitus omalla kustannuksella

Kaikille Suomeen palaaville matkustajille suositellaan 14 vuorokauden karanteenia.

– Matkustajat, joilla ei ole tiedossa karanteenipaikkaa, heidän pitää olla yhteydessä terveydenhuollon neuvontapisteeseen. Terveydenhuollon ammattilaiset kysyvät aktiivisesti tulijoilta, onko näillä majoitus selvillä, Kurvinen kertoi.

Mikäli majoituspaikkaa ei ole, henkilö ohjataan Luona Oy:n tarjoamaan karanteenimajoitukseen ensisijaisesti omalla kustannuksellaan.

– Ne eivät ole yhteistiloja. Tällä vältetään se, että henkilöt eivät tartuta toinen toisiaan, koska lähtökohtaisesti pääosa Suomeen palaavista on täysin terveitä kansalaisia, Kurvinen sanoi.

Kyse on yksiöistä ja kaksioista, joita on löytynyt 140 Helsingin alueelta. Turussa tiloja on noin tuhannelle matkustajalle tällä hetkellä. Tiloja kartoitetaan tarvittaessa lisää.

Kuljetuksia lentokentältä valmistellaan

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut valmistelut Suomeen palaavien matkustajien kuljetusten järjestämiseksi lentokentältä.

– Karanteeni alkaa jo lentokentällä, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) painotti.

Lisäksi valtioneuvostossa valmistellaan mahdollisimman turvallista tapaa siirtyä lentokentältä karanteenipaikalle, jotta tulijat eivät missään nimessä käytä julkisia kulkuvälineitä.

– Lentokentällä on toimivaltainen terveydenhuoltoviranomainen, jolla on oikeus määrätä virukseen sairastunut matkustaja karanteeniin. Päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti, Kurvinen kertoi.

Kurvisen mukaan valtioneuvostossa ei valmistella tällä hetkellä erillisen, valvotun karanteenin järjestämistä.

PÄIVITYS 27.3.2020 kello 12.15: Päivitetty juttua tiedotustilaisuudessa esille tulleilla tiedoilla.