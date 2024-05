Valtakunnansyyttäjä HS:lle: Perustuslain uudistus seuraavaan hallitusohjelmaan

Valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koiviston mukaan olisi huolestuttavaa, mikäli kirjausta perustuslakiuudistuksesta ei löytyisi seuraavan hallituksen hallitusohjelmasta. Koivisto kommentoi asiaa Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Se olisi aivan todella huolestuttava signaali, jos uudistusta ei siellä ole. Silloin meillä olisi piru merrassa, hän sanoo

Koivisto arvioi, että uudistuksella ei ole erityisen kova kiire, mutta toimia olisi syytä tehdä ”paremman sään aikaan”. Seuraavan hallituksen esitystä ei todennäköisesti käsiteltäisi kiireellisenä, jolloin valmista saattaisi tulla vasta vuonna 2031 alkavalla eduskuntakaudella.

Koivisto pitää myös valtakunnansyyttäjän riippumattomuuden vahvistamista nykyisestä välttämättömänä. Väärissä käsissä valtakunnansyyttäjän tehtävästä saisi rikosoikeudellisen järjestelmän jopa ”pahaan juntturaan”, Koivisto kuvailee.

– Maailmalla on todella paljon esimerkkejä siitä, että kun epädemokraattiset voimat alkavat myllätä, tiettyjä virka-asemia otetaan aika nopeasti haltuun. Valtakunnansyyttäjä on yleensä listan kärjessä, koska hänellä on niin laajat toimivallat.

Syyttäjälaitoksen riippumattomuudesta säädetään tällä hetkellä ainoastaan Syyttäjälaitosta koskevassa laissa, jonka mukaan Syyttäjälaitos vastaa ”itsenäisesti ja riippumattomasti syyttäjäntoimen järjestämisestä”.

– Olisi hyvä, että tämänkaltainen kirjaus olisi perustuslaissa, ja että siinä ei puhuttaisi pelkästään syyttäjän toimen järjestämisestä, vaan ihan myös syyttäjän työstä, Koivisto lisää.