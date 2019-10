Näin ISIS-johtajaa vastaan iskettiin – video näyttää tulipallon

ISIS:n johtajan kuolema pyritään vahvistamaan DNA-testeillä.

ISIS-terroristijärjestö:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadin on kerrottu kuolleen Yhdysvaltojen sotilasoperaatiossa lauantaina. Syyrian Barishan lähellä Idlibin alueella tehdyn operaation yksityiskohdista on tihkunut vain vähän tietoja julkisuuteen. Toisen alla näkyvän videon uskotaan näyttävän operaation aikana tehdyn ilmaiskun räjähdyksiä.

CNN:n korkea viranomaislähteen mukaan lopullista vahvistusta ISIS-johtajan kuolemaan haetaan DNA-testeillä. Lähteen mukaan al-Baghdadi räjäytti itsensä pommiliivillä. Keskustiedustelupalvelu CIA:n kerrotaan auttaneen selvittämään ISIS:n johtajan olinpaikan.

Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen perusteella Yhdysvaltain Delta Force -erikoisjoukkojen iskussa käytettiin helikoptereita. F-15-hävittäjän on kerrottu tehneen ilmaiskun kohteeseen sotilasoperaation jälkeen.

Asiasta ensin uutisoineen Newsweekin mukaan Al-Baghdadin piilopaikalla käytiin lyhyt tulitaistelu. Kahden ISIS-johtajan vaimon kerrotaan niin ikään räjäyttäneen itsensä. Lapsia ei amerikkalaislähteiden mukaan vahingoitettu.

Verkossa kiertävillä väitetysti paikalla iskun jälkeen kuvatuilla videoilla näkyy tuhoutuneita rakennuksia ja palanut pakettiauto. Joillain videoilla näkyy myös ruumita. Videoiden aitoutta ei ole toistaiseksi vahvistettu. Esimerkiksi CNN on kuitenkin uutisoinut alla näkyvästä räjähdysvideosta.

#BREAKING: In this video which is recorded almost 10 hours ago, the #USArmy AH-64E attack helicopters as well as the helicopters of 160th Special Operations Aviation Regiment can be heard during the operation for capture of kill of #AbubakrAlBaghdadi near #Barisha, North #Idlib! pic.twitter.com/jyLOm0Wt5D — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 27, 2019

#BREAKING: This video is claimed to be showing the airstrike at the end of the #US Army Special Forces raid for capture or killing #ISIL's leader Abubakr al-Baghdadi in south of #Barisha, Northern #Idlib countryside located within 7km from border with #Turkey. pic.twitter.com/5qtbBk8lqk — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 27, 2019

