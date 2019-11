Näin Antti Rinne on sanonut eduskunnalle Postista

Välikysymyksen avainkohta on väite, ettei hallitus tiennyt 700 ihmisen sopimuksen siirrosta.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt ilmoittivat keskiviikkona jättävänsä eduskunnassa välikysymyksen omistaja- ja työmarkkinapolitiikasta. Kyse on pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) toimista Posti-sotkussa.

– Epäilys siitä, onko eduskunnalle annettu oikeaa tietoa, on raskauttava, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi välikysymyksen tiedotustilaisuudessa.

Keskiviikkona tuli ilmi, että idea neljän työmarkkinakonkarin asettamisesta Posti-kiistan selvittäjiksi tulikin pääministeriltä ja hänen esikunnaltaan. Sirpa Paatero oli kuitenkin sanonut eduskunnalle 21.11.2019, että ”tänään Posti ja Pau ovat yhdessä pyytäneet meille hyvin tuttuja ja luotettuja ihmisiä” eli nelikkoa ratkaisun löytämiseen. Helsingin Sanomain mukaan todellisuudessa Rinne oli ideoimassa nelikkoa ja lähetti ensimmäisen sähköpostin asiasta.

Pääministerin on muutenkin uskottu olleen aktiivinen työmarkkinakiistan taustalla. Helsingin Sanomissa 11. syyskuuta Antti Rinne puhui asian ratkaisusta esimerkiksi ”rahallisella kertakorvauksella”.

Välikysymyksen ydinasiana ovat Antti Rinteen puheet eduskunnan edessä. Eduskunnassa hän on puhunut Postista vain muutaman kerran, julkisuudessa enemmänkin.

Välikysymyksen jättäjät ovat pitäneet raskaimpana Rinteen 21.11.2019 kyselytunnilla sanomaa, joka alla tekstissä näkyy lihavoituna. Siinä Rinne toteaa, että ”ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin”. Hän on kuitenkin myöntänyt tienneensä Postin suunnitelmista jo kesällä.

Seuraavassa ovat Antti Rinteen eduskuntapuheenvuorot Postista.

Antti Rinne eduskunnan kyselytunnilla 21.11.2019:

– Edustaja, on täysin selvää, että tämän hallituksen linjana on kaksi asiaa tähän asiaan liittyen: Se, että postipalvelut tulevat jokaiselle suomalaiselle tulevaisuudessa parempana kuin tällä hetkellä. Ja toisaalta se, että näitten ihmisten työehdot, joista nyt on kysymys, näitten 700 ihmisen työehdot tullaan turvaamaan. Tämä on hallituksen linja. Hallitus haluaa huolehtia siitä, että tämmöinen työehtoshoppailu loppuu tästä maasta.

– Vielä tähän Postin tilanteeseen: Jokainen meistä, joka vähänkin politiikkaa ja yhteiskunnan tapahtumia seuraa, näki jo viime keväänä ennen eduskuntavaaleja, että Postissa tämä digitalisaatio on johtamassa siihen, että jotakin sille tapahtuu, ja silloin jo Postin puolelta tuli indikaatioita siitä, että ollaan tekemässä isoja muutoksia. Kesällä, kun tämä hallitus aloitti, ensimmäinen tieto oli se, että tullaan siirtämään koko PAU:n sopimuksen piirissä oleva väki Medialiiton ja Teollisuusliiton väliseen sopimukseen, mikä olisi toteutuessaan suoraan tarkoittanut sitä, että yli 9 000 ihmisen työehdot olisivat heikentyneet 30-50 prosenttia. Tämä estettiin hallituksen toimesta yksiselitteisesti. Ja ilman, että hallitus tiesi siitä konkreettisesta päätöksestä, 700 ihmistä siirrettiin toisen työehtosopimuksen piiriin. Tämä on paljon, paljon vakavampi ilmiö kuin pelkästään Postissa, vaikka se on näitten ihmisten kannalta äärettömän vaikea asia. Hallitus huolehtii siitä, että tällainen työehtosopimusshoppailu tavalla tai toisella suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään.

– On ihan selvää, että pitkittyessään tämä tilanne tulee vakavasti vaikuttamaan meidän kansantalouteemme. Tämä tulee vaikuttamaan myöskin tavallisten ihmisten arkeen, ja siitä syystä hallitus on toiminut tässä asiassa jatkuvasti hyvin tarkasti sitä seuraten ja silloin, kun sovittelussa on tullut tilanne, jossa tarvitaan toimenpiteitä, lähtenyt liikkeelle toimenpiteissä. Ja niin kuin ministeri Paatero totesi, niin tänne tulee neljä erittäin kokenutta työmarkkinoitten osaajaa auttamaan tässä tilanteessa näitä sopimusosapuolia, hakemaan sitä ratkaisua. Ja minä uskon, että tämä joukko, jos kuka, kykenee tekemään tämän sopuesityksen tähän riitaan niin nopeasti kuin se on ylipäätään mahdollista tehdä. Tämä on Suomen kansantalouden ja ihmisten kannalta, tavallisten suomalaisten kannalta, huono tilanne, josta ei pitäisi pitkään joutua kärsimään.

Antti Rinne eduskunnassa keskustelussa hallituksen esityksestä postilain muuttamiseksi 4.9.2019:

– On äärimmäisen tärkeätä huomata se, kuinka teknologinen kehitys on tuottanut Postin näkökulmasta postin kulkuun muutoksia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Postihan on ollut vuosia ja vuosia — muistan sen jo edellisestä työstä — todella hankalassa tilanteessa tämän kehityksen suhteen. Se pitää pitää erillään siitä, mitä Postissa on käytännössä tapahtunut suhteessa henkilöstöön. Elikkä siellä on ollut lähtökohta jo pitkän aikaa se, että joko porukkaa potkitaan pellolle tai pienennetään palkkoja, ja tämä on väärää politiikkaa. Se on väärää politiikkaa niiden ihmisten kannalta, jotka ovat töissä Postissa, ja se on väärää politiikkaa myöskin asiakkaiden kannalta. Posti ei kulje sillä tavalla kuin sen pitäisi kulkea, kun on liian vähän resursseja.

No, olen kuunnellut tätä keskustelua mielenkiinnolla, koska heitin ihan tarkoituksella avauksen siitä, että jotakin muutakin voisi miettiä kuin palkkojen alentamista tai porukan pois potkimista. Yksi ajatus on se, että me tarvitsemme ennalta ehkäisevää toimintaa: ihmisten turvallisuuden lisääntymistä myöskin niillä alueilla, missä väestö vähenee tällä hetkellä. Siellä on itse asiassa postipalvelut, jotka kulkevat ihmisten joukossa päivittäin. Voisi olla järkevää miettiä osana sote-kokonaisuutta ennalta ehkäisevää toimintaa, sitä, että joku kävisi siellä turvallisuutta lisäämässä, kolkuttamassa ovelle, kysymässä, onko kaikki kunnossa, tarvitsetko huomenna jotain. Ei missään tapauksessa tietenkään hoitotyötä. Ne ovat lääkäreitten ja koulutettujen hoitajien työtehtäviä, mutta lisää semmoista ylimääräistä turvallisuudentunnetta, jolla voidaan turvata se, että ihmisillä on parempi olo kuin tällä hetkellä.

Nämä ovat niitä ajatuksia, mitä pitäisi itse asiassa monessa suhteessa miettiä suomalaisessa yhteiskunnassa vähän uudella tavalla, vähän luovemmin. Minä todella toivon, että erityisesti kokoomus ja perussuomalaiset pääsevät irti tästä ”ei, ei, ei” -asenteesta, asenteesta, joissa kaikkeen sanotaan ”ei” ja kaikki torjutaan saman tien.