”Muutamassa vuodessa meillä on 350 työtöntä poliisia”

Kari Tolvanen kehottaa ottamaan todella vakavasti tiedot poliisien kuormituksesta.

Poliisitaustainen kansanedustaja Kari Tolvanen (kok.) muistaa tilaisuuden hyvin. Perjantaina 5. huhtikuuta 2019 Helsingissä Kansallismuseossa pidettiin Suomen poliisijärjestöjen liiton ja hallituksen seminaari. Siellä kaikki nykyiset eduskuntapuolueet antoivat turvallisuuslupauksen.

– Siinä he lupasivat, että poliisien määrä nousee tulevalla eli tällä nykyisellä vaalikaudella 7850:een. Mutta hallitusohjelmassa on mainittu vain 7500. Missä on 350 poliisia, joita ankarasti tarvittaisiin hälytystehtäviin ja päivittäistutkintaan?, Kari Tolvanen kysyy.

Keskiviikkona julkistettiin tutkimus poliisien kuormituksesta. Tiedot ovat murskaavia.

– Tilanne on siinä mielessä surkuhupaisa, että tällä hetkellä on 70 poliisia työttömänä. Työttömänä 70 poliisia, joita ei palkata! Syystä tai toisesta. Se johtuu siitä, että viime kaudella hallitus pani poliisikoulutuksen toimimaan täysillä, eli kolmen vuoden poliisiammattikorkeakoulu toimii täysillä ja toimii jatkossakin, Tolvanen toteaa.

– Meillä tulee olemaan tämän vaalikauden lopussa 350 työtöntä poliisia, mikäli hallitus ei pyörrä kirjaustaan 7500 poliisista ja siirry lupaukseensa 7850:sta.

Hänen mukaansa jokainen poliisi tulisi tarpeeseen.

– Ilmestyneen tutkimuksen tulokset on otettava todella vakavasti. Siinä ovat arjen ammattilaiset, arjen sankarit kertoneet, mitä kaduilla ihan oikeasti tapahtuu. Ja mitä tapahtuu tutkinnassa, kun tavallinen ihminen tekee ilmoituksen vaikka kellarikomeron murrosta tai polkupyörävarkaudesta. Niitä ei käytännössä enää voida tutkia.