”Mustaa pantteria” ammuttiin, neljää mustaihoista etsitään

Britannian poliisi on julkaissut lisätietoja tunnetun Black Lives Matter -aktivistin ampumistapaukseen liittyen.

”Oxfordin Mustana pantterina” tunnettu 27-vuotias Sasha Johnson kiidätettiin sunnuntaina sairaalaan hätäleikkaukseen Kaakkois-Lontoossa sattuneen välikohtauksen jälkeen.

Scotland Yardin mukaan Johnson oli osallistunut juhliin Peckhamissa. Noin kello kolme aamuyöllä neljä mustiin pukeutunutta tummaihoista miestä oli astunut kiinteistön puutarhaan ja avannut tulen. On epäselvää, kuka oli hyökkäyksen varsinaisena kohteena.

Yksi luodeista osui Sasha Johnsonia päähän. Poliisi on pyytänyt yhteydenottoja hyökkääjien henkilöllisyyteen liittyen.

Johnsonin Taking the Initiative -pienpuolue ja työväenpuolueen kansanedustaja Diane Abbott ovat arvelleet hyökkäyksen johtuneen Black Lives Matter -aktivistin työstä ”rodullisen oikeudenmukaisuuden” puolesta.

Britannian hallituslähde kuvailee Daily Mailille väitteitä erittäin vastuuttomiksi, sillä ne voivat lisätä etnisten ryhmien välisiä jännitteitä.

– Meillä ei ole viitteitä siitä, että hän olisi ollut hyökkäyksen kohteena. Emme ole myöskään tietoisia ennen sunnuntaita esitetyistä tappouhkauksista, Scotland Yardin edustaja sanoi.

Poliisin rahoituksen lopettamista vaativa Taking the Initiative -puolue on kyseenalaistanut väitteen. Poliisi kertoo jatkavansa tutkintaa.

Black activist #SashaJohnson in hospital in critical condition after sustaining a gunshot wound to the head. Nobody should have to potentially pay with their life because they stood up for racial justice #BlackLivesMatter pic.twitter.com/AlE4ELXiFl

— Diane Abbott MP (@HackneyAbbott) May 24, 2021