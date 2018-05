Murhattu Putin-kriitikko päivää aiemmin: ”Kun presidentin edustaja tarjoaa murhaasi”

”Voin kertoa teille, miltä poliittinen häirintä tuntuu (Vladimir) Putinin Venäjällä. Olen monien muiden toisinajattelijoiden tavoin tottunut kaltoinkohteluun. Viimeisin kampanja minua vastaan oli kuitenkin niin henkilökohtainen, niin pelottava, että minun oli pakko paeta.”

Näin Arkadi Babtshenko kirjoitti The Guardianissa viime vuoden helmikuussa. Hän perusteli lähtöään Venäjältä.

41-vuotias Arkadi Babtshenko ammuttin Ukrainan Kiovassa tiistaina. Ukrainalaislähteisiin viittaavan Meduzan mukaan toimittaja ammuttiin kotinsa edustalla. Kiovan poliisin mukaan murhan syynä oli toimittajan työ.

Babtshenko taisteli molemmissa Tshetshenian sodissa. Hän jätti asevoimat vuonna 2000 ja ryhtyi sotakirjeenvaihtajaksi ja kirjailijaksi. Viime aikoina Babtshenko tuli tunnetuksi kovasta kriitikistään Ukrainan sodalle. Hän on syyttänyt Venäjää hyökkäyssodasta Ukrainassa. Lopulta toimittaja alkoi pelätä henkensä puolesta ja joutui pakenemaan Venäjältä.

Arkadi Babtshenkon Guardianin kirjoitus viime vuodelta on kylmäävä. Hän kertoo viimeisen pisaran olleen Facebook-päivitys venäläistä sotilaskuoroa kuljettaneen lentokoneen maahansyöksystä. Syyrian matkalla ollut kone syöksyi Mustaanmereen joulukuussa 2016. Kaikki 92 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät.

– En vaatinut mitään tai loukannut ketään. Muistutin vain lukijoitani siitä, että Venäjä pommittaa Aleppoa erottelemattomasti – tunnustamatta, että noihin pommeihin kuolee kymmenittäin lapsia ja että heidän kuvansa kiertävät maailmalla. Puhuin myös Venäjästä hyökkääjänä, Babtshenko kertoi päivityksestään.

Pian kaksi vaikutusvaltaista venäläispoliitikkoa alkoi vaatia seurauksia. Babtshenkolta olisi vietävä Venäjän kansalaisuus ja hänen omaisuutensa olisi ulosmitattava. Siitä alkoi lumipalloefekti.

– Kotiosoitteeni on julkaistu verkossa yhdessä ”vierailukehotuksen” kanssa- Olen saanut tuhansittain uhkauksia itseäni ja perhettäni kohtaan niin Facebookissa, sähköpostilla kuin puhelimitsekin.

Arkadi Babtshenko kirjoitti tuolloin toisinajattelijoiden vakavista pahoinpitelyistä ja muusta häirinnästä Venäjällä.

– Kaiken huipuksi hallitukselle myönteinen, ultrakansallismielinen TV-kanava, Tsargrad, julkaisi hiljattain listan ”TOP 100 Venäjä-foobikoista”. Minä olen numero 10 ja taistelin kahdesti tämän maan puolesta. Maan, jossa en enää tunne oloani turvalliseksi.

Sosiaalisessa mediassa on kiinnitetty huomiota erääseen toimittajan viimeisiksi jääneistä tviiteistä.

– Kun presidentin edustaja avoimesti julkaisee tarjouksen tappamisestasi, Babtshenko totesi vain päivää ennen murhaansa (alla).

Siihen linkitettyä Facebook-postausta ei enää ole saatavilla. Twitterissä kerrotaan, että Babtshenko viittasi aiemmin Kremlissä työskennelleeseen Marina Judenitshiin. Hän toimii tiettävästi nykyisin Moskovan kuvernöörin avustajana.

The "presidential representative" Babchenko said called for his death was Marina Yudenich, who previously worked in the Kremlin & is now an aide to the Moscow governor, @Dobrokhotov says. It was years ago, but still eerie that Babchenko posted about that the day before his murder

— Alec Luhn (@ASLuhn) May 29, 2018