MTV: Poliiseiksi halutaan lisää naisia

Naisten osuus poliisin henkilöstöstä on noin 18 prosenttia.

Poliisihallituksen henkilöstöpäällikkö Minna Gråstenin mukaan naisia halutaan lisää poliiseiksi.

– Kyllä se on meillä tavoitteena, että saisimme naisia lisää poliisiin. Meillä on poliisissa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja siellä on yhtenä tavoitteena se, että meille hakeutuisia naisia samalla tavalla kuin miehiä, ja että naisilla olisi samanlaiset etenemis- ja urakehitysmahdollisuudet kuin miehillä, Gråsten kertoo MTV:lle.

Poliisihallituksesta muistutetaan, että poliisin ammatti on monipuolinen asiantuntijatyö.

– Olisi tärkeää saada viestiä siitä, että poliisin työ ei ole pelkästään sitä, että ajetaan maijalla kentällä ja liikutaan haalarit päällä. Poliisissa on tehtäviä esimerkiksi rikostutkinnan, teknisen tutkinnan ja rikosten ennalta estävän toiminnan tehtäviä, Gråsten kertoo.

Naisten osuus poliisissa on MTV:n mukaan kasvanut selvästi kymmenen vuoden aikana. Viime vuonna poliisikoulutuksen saaneiden ja työelämässä olevien naisten osuus koko poliisin henkilöstöstä oli lähes 18 prosenttia. Kymmenen vuotta sitten luku oli 12 prosenttia.

Poliisissa työskentelee tällä hetkellä 7 200 poliisia, joista 1 300 on naisia.