MTV: Noin 200 sairastunut koronaan rokotteesta huolimatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ylilääkäri Hanna Nohynek toivoo rokotustahdin kiihtyvän huomattavasti huhtikuusta alkaen.

THL:n tietoon tulleiden tapausten perusteella ainakin noin 200 ihmistä on saanut Suomessa koronatartunnan rokotuksesta huolimatta, THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekia haastatellut MTV uutisoi. Suomessa rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut nyt lähes 500 000 ihmistä. Rokotteiden toimitusvaikeuksien vuoksi toinen annoksen on saanut kuitenkin toistaiseksi vain 85 000 ihmistä.

Nohynek huomauttaa, että tarkkaa tietoa kaikista rokotettujen saamista tartunnoista ei ole, koska luku on peräisin tartuntatutirekisteriin ilmoitetuista laboratoriovarmistetuista koronatartunnoista. Niiden yhteydessä nähdään, onko henkilö saanut rokotteen ennen positiivista testitulostaan vai ei.

– Tämmöisiä tapauksia meille on vajaa 200 tullut tietoon, mutta se ei tietenkään ole kaikki ne, koska kaikki eivät myöskään käy laboratoriotesteissä ja voivat sairastua lievään tautiin jopa tietämättään, Nohynek huomauttaa.

Suojan muodostuminen virusta vastaan vaihtelee hieman rokotteittain.

– Pfizer-Biontechin rokotteen kohdalla hyvää suojaa nähdään jo siinä 10 –13 vuorokauden kuluttua ensimmäisen annoksen jälkeen. Astra Zenecan adenovirusvektorirokotteen jälkeen se tulee jonkin verran hitaammin, noin siinä kolmannen viikon kohdalla, Nohynek kertoo.

Toiveena rokotustahdin kiihtyminen

Rokotustahdin Nohynek toivoo selvästi kiihtyvän huhtikuun ja toisen vuosineljänneksen aikana. Tietoja siitä, miten paljon Suomeen on tulossa rokotteita, on jo jonkin verran selvillä.

– Pfizer-Biontechin rokotetta tullaan saamaan 160 000 annoksen viikkovauhtia parin viikon kuluttua ja tietysti Astra Zenecan rokotetta myöskin odotetaan, mutta niitä määriä ei ole vielä meille varmistettu, Nohynek toteaa.

Nohynek myös kertoo, että Johnson & Johnsonin rokotteelle odotetaan saatavaksi myyntilupaa ensi viikolla ja huhtikuun aikana niitä toivottavasti saadaan myös Suomeen. Kaikkiaan rokotetta on tulossa Suomeen 2,4 miljoonaa kappaletta.

– Mutta miten se jakaantuu eri vuosineljänneksille, niin siitä meillä ei ole vielä varmistettua tietoa, Nohynek sanoo.

Rokotusstrategian tavoitteena on Nohynekin mukaan estää kuolemia ja vakavia tauteja. Hänen mukaansa jo tällä hetkellä näyttää siltä, että rokotteet vaikuttavat hyvin virusinfektioon ja viruksen tartuttavuuteen.

– Mutta täydellistä tartuttavuudelta estämistä emme usko, että rokotteet saavat aikaan, Nohynek toteaa,

– Koska ne eivät ihan täysin steriiliä immuniteettia saa aikaan, niin tämä on se syy, minkä vuoksi edelleen rokottamisen jälkeen kehotetaan, että noudatetaan koronavarotoimenpiteitä, käytetään maskia ja pidetään etäisyyksiä.