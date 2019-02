MTK teki toivomuslistan: Nämä tiet halutaan kuntoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

MTK listasi 200 kunnostusta odottavaa tieosuutta. Järjestön mukaan Suomi rampautuu ilman lisäpanostuksia.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii seuraavaa hallitusta korjaamaan tieverkostoa vähintään 1,5 miljardilla eurolla seuraavan hallituskauden aikana. MTK:n mukaan tiestön korjaaminen on välttämätöntä maatalouden ja teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi, sillä teollisuuden ja palveluiden tuotanto edellyttävät logistiikan toimivuutta.

– Ilman suuria lisäpanostuksia väylien kuntoon Suomen talous rampautuu ja vaikutukset työllisyyteen ja hyvinvointiin ovat kohtalokkaita, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoo järjestön tiedotteessa.

Vauhdittaakseen tulevan hallituksen toimia MTK on kerännyt eri puolilta Suomea 200 maa- ja metsätaloudelle tärkeää tieosuuta, jotka järjestön mukaan olisi kunnostettava. Eniten korjattavaa on MTK:n jakaman listauksen mukaan Pohjanmaalla, missä korjausta odottaa 45 kohdetta. Osa teistä on listaukseen kerättyjen kommenttien perusteella varsin huonossa kunnossa.

– Sorapintainen tie 7594 Yli-Lestiltä Reisjärvelle noin 20 km aivan mahdottomassa kunnossa. Reikiä niin, että koulukuljetusbussistakin hajoaa alusta, kelirikkoaikaan ihan velliä, erään tieosuuden perusteluissa taivastellaan.

MTK:n mukaan nykyinen hallitus teki hyvää työtä aloittaessaan korjausvelan pienentämisen. Listaamalla korjauskohteita järjestö haluaa myös tarjota vaaleihin konkreettisia teemoja.

– Esimerkkikohteiden avulla ymmärretään, kuinka tärkeä perusta maaseudun tieverkko on koko Suomen menestykselle. Logistisen ketjun on toimittava kannolta tai maitotilalta tehtaalle ja satamaan. Nämä kohteet tarjoavat myös maakuntien kansanedustajaehdokkaille konkretiaa vaalikampanjoihinsa, MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo.