Moskovan kerrotaan tuovan Viktor Janukovitsin Ukrainaan uudeksi presidentiksi

Ukrainan median mukaan Kreml aikoo syöstä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vallasta ja nostaa maan johtoon Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovitsin.

Asiasta kertoo Ukrainska Pravda ukrainalaisiin tiedustelulähteisiinsä viitaten. Janukovitsin sanotaan olevan parhaillaan Valko-Venäjän Minskissä odottamassa Venäjän erikoisoperaatiota.

Uutisen mukaan ex-presidentin nimissä saatetaan julkaista vetoomus Ukrainan kansalle.

Venäjä-mielisen Viktor Janukovitsin hallinto kaadettiin Maidanin vallankumouksessa helmikuussa 2014. Korruptiosta syytetty Janukovyts erotettiin tuolloin Ukrainan parlamentin hätäistunnossa lähes yksimielisellä päätöksellä. Janukovitsia on syytetty muun muassa kymmenien Maidanin mielenosoittajien murhaamisesta.

Venäjä hyökkäsi Maidanin kansannousun jälkeen Ukrainaan, valloitti Krimin niemimaan ja miehitti osan itäisestä Ukrainasta.

Venäjän erikoisjoukot kuljettivat Janukovitsin Venäjälle pian kumouksen jälkeen. Ukrainassa 13 vuoden maanpetostuomion poissaolevana saanut ex-presidentti ilmaisi jo vuonna 2019 halunsa palata maahan, kun Petro Poroshenko hävisi presidentinvaalin Volodymyr Zelenskyille.

Janukovits on esiintynyt viime vuosina varsin vähän julkisuudessa. Hän on tiettävästi elänyt Venäjällä.

