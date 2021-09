”Monopoli piiloverottaa suomalaisia pelaajia”

Ekonomistin mukaan monopolivoitot houkuttelevat nettikasinoita Suomeen.

Valtionmonopolin voi tulkita myös piiloveroksi, toteaa ekonomisti Juha Itkonen. Hän tarkasteli lauantaina laajassa Twitter-ketjussa Veikkauksen suurta voittoa ja sen vaikutusta ulkomaisten nettikasinoiden haluun saada jalansijaa Suomeen.

Kun markkinoilla on riittävästi kilpailua ja kuluttajilla enemmän valinnanvaraa, yritysten on vaikea nostaa hintojaan asiakkaita menettämättä, Itkonen toteaa perustalousteoriaan viitaten. Tämä hintakilpailu pitää voitot tasolla, joka vastaa markkinoilla vallitsevaa pääoman tuottoastetta. Jos kilpailua taas on vähemmän, tai jos markkinoilla on vain yksi tuottaja, yritykset voivat nostaa hintojaan ja ansaita ”ylisuuria voittoja”.

Veikkauksen tapauksessa kyse on juuri tällaisesta ”monopolivoitosta”, Itkonen toteaa.

– Valtioyhtiön monopolivoiton voi myös tulkita piiloveroksi. Jos kilpailullisilla markkinoilla hyödykeveroa kiristäisi niin, että hinta nousisi monopolihinnan tasolle, niin markkinat asettuisivat pääpiirteissään monopolia vastaavaan tasapainoon, Itkonen kirjoittaa Twitterissä.

– Valtiolle muodostuisi monopolivoiton sijaan suunnilleen monopolivoittoa vastaava verotuotto. Varsinainen vero (esim. lisenssimallissa) johtaisi siis liki samaan tulokseen kuin monopoli. Siksi valtiomonopolin voiton voi tulkita piiloveroksi.

Jos valtiomonopoli ei piiloverottaisi suomalaisia pelaajia niin rajusti, ulkomaisten yritysten halu laajentaa toimintaansa Suomeen ei olisi yhtä suuri kuin nyt, Itkonen arvioi. Monopolivoitot ovat ulkomaisten nettikasinoiden kannustin, ja ongelma siten ”oman ahneutemme aiheuttama”, ekonomisti kirjoittaa.

– Kun markkinoilla voitot ovat ylisuuria, se houkuttelee kilpailevia yrityksiä, myös laittomia. Lisäksi kilpailijoiden on helppo tarjota hinta–laatu-suhteeltaan parempia tuotteita monopolimarkkinoille, joilla hinnat ovat keinotekoisen korkeat.

– Maltalaisten rahapeliyhtiöden muodostama uhka on siis suurelta osin seurausta siitä, että valtiomonopolin avulla halutaan kerätä valtava summa valtion kassaan suomalaisilta pelaajilta — painotetusti vähäosaisilta ja peliriippuvaisilta, Itkonen toteaa.

Vaikka perustalousteoriaa ei Itkosen mukaan välttämättä voi suoraan soveltaa Veikkauksen tilanteeseen, se ei ongelmaa muuta. Itkonen itse suosittelee ratkaisuksi lisenssimallia tai vähemmän voittoa tekevää monopolia.

