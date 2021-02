Monopoli-peliä syytetään synkän rasistisesta historiasta

Alun perin vuonna 1935 julkaistun Monopoli-lautapelin väitetään heijastelevan aikakaudelle ominaista ”rasismin ja epätasa-arvon perintöä”.

USA:n Monopoli sijoittuu Atlantic Cityyn. Amerikkalaiskirjailija ja -toimittaja Mary Pilon syyttää, että Park Placen ja Boardwalkin kaltaiset pelilaudan kalleimmat kiinteistöt eivät olleet segregaation vuoksi avoinna Atlantic Cityn mustalle väestölle, vaikka heitä oli kaupungissa joka neljäs.

Kiinteistöjen suhteellinen hintataso on mallinnettu peliin. Sitä kehittäneet Cyril ja Ruth Harvey asuivat Pennsylvania Avenuella, joka on merkitty 320 dollarin arvoiseksi kiinteistöksi. Pariskunnan afroamerikkalainen kotiapulainen asui vähemmistövaltaisella Baltic Avenuella, joka on vain 60 dollarin arvoinen.

Lautapelin noustessa suursuosioon Atlantic Cityssa painettiin yhä eri äänestyslippuja mustille ja valkoisille äänestäjille.

– Vaati lukuisia mielenosoituksia ja protesteja, jotta kaupungin mustat asukkaat saivat pitkän kamppailun jälkeen kansalaisoikeutensa. Monopoli-pelilauta on ikuistanut maailman, jossa rasismia on kaikkialla, Mary Pilon kirjoittaa Atlantic-lehdessä.

Washington D.C.:ssä asuva Elizabeth Magie oli saanut vuonna 1904 patentin opetustarkoituksiin suunnittelemastaan pelistä, jonka myöhemmät versiot tulivat tunnetuiksi Monopoli-nimellä. Lautapelistä julkaistiin seuraavina vuosikymmeninä paikallisia versioita muun muassa New Yorkissa ja Chicagossa.

Vasta Atlantic Cityyn sijoittuva versio päätyi Parker Brothers -julkaisijan massatuotantoon 1930-luvun puolivälissä.

