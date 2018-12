Miten Trafin asiat oikeasti ovat? – ”Huutaa lisäselvityksiä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajaa huolestuttaa Trafin skandaalissa eniten se, paljonko tietoja on vuotanut ja miksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra on tiedotteensa mukaan huolestunut Trafissa kansalaisten yksityisyyden suojasta ja liikenne- ja viestintäministeriön alan suuresta hallintouudistuksesta.

– On perusteltua kysyä, onko haukattu liian iso pala nopeasti syötäväksi? Onko tilanne hallinnonalalla hallussa? Miten dataliiketoiminnan airueksi julistautuneella toimialalla katkoo ihan perustason digitaalisten palveluiden tuottaminen?, Jukka Kopra ihmettelee.

Kopra on taustaltaan teknologiayrittäjä, joka toimii 1996 perustamansa ohjelmistoyrityksen hallituksen puheenjohtajana. Hän arvostelee Trafin järjestelmäylläpidon johtamista ja muistuttaa resilienssistä myös tietoturvan osalta.

– Miten voi olla, että yhden pienen osion sulkeminen johtaa kaikkien digitaalisten palveluiden poistamiseen käytöstä? Datan käsittelyssä tulee muistaa resilienssi ja järjestelmien toimivuus myös ongelmatilanteissa. Edelleen on tärkeää ymmärtää, ettei jonkin tiedon julkisuus tarkoita sitä, että se olisi välttämätöntä julkaista, saati sitä, että se automaattisesti julkaistaisiin.

Myös Trafin viestintä kansalaisten suuntaan on epäonnistunut.

– Silti eniten huolestuttaa, miten asiat oikeasti ovat. Paljonko tietoja on vuotanut, ja mistä se on johtunut? Voiko ihminen asioida Trafin palveluissa luottavaisella mielellä? Tällä ongelmalla on vaikutusta niin autokauppaan kuin vakuutuksiinkin, Kopra toteaa.