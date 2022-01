Mistä saadaan rahat poliitikkojen lupauksiin? Näin vastaa Sanna Marin

SDP:n puheenjohtaja-pääministerin lausunnon mukaan kaikkiin uudistuksiin on osoitettu varat.

Helsingin Sanomain aluevaalitentissä puoluejohtajat puhuivat palveluverkosta. Liike Nytin Harry Harkimo sanoi olevansa ”vähän kuunteluoppilaana” ja kuunnelleensa toisten lupauksia.

– Pääministeri lupasi eilen, että terapiatakuuseen löytyy rahat. Sitten löytyvät rahat hoitajamitoitukseen. Sitten löytyvät rahat hoitotakuuseen. Sitten löytyy rahat palkkaharmonisaatioon. Sitten löytyvät rahat ties mihinkä, Harry Harkimo luetteli.

– Mistä nämä kaikki rahat otetaan? Koska näitä rahoja ei ole budjetoitu missään! Nostetaanko veroa, lainataanko rahaa, vai karsitaanko jostain?

– En ole saanut yhtään vastausta. Joka kerta kun pääministeriltä kysytään tätä, niin hän hyökkää kokoomuksen kimppuun, että kokoomus leikkaa. Kukaan ei ole kertonut mulle, mistä tää tynnyri tulee mistä nämä kaikki rahat tulee, Harkimo jatkoi.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin vastasi seuraavasti.

– Aina kun hallitus on antanut lakiesityksen, on se sitten hoitajamitoitus, hoitotakuu tai muu lakiesitys, niin kyllä näihin uudistuksiin on myös rahat osoitettu. Ja ne löytyvät sieltä budjettikirjasta jota me tuolla eduskunnan yhteisessä salissa olemme käsitelleet, Sanna Marin sanoi.

Vaalitentin muilta osanottajilta kuului ”ei” ja ”riittämättömästi”, kun he yrittivät protestoida.

– Löytyykö palkkaharmonisaatioon rahat?, Harkimo kysyi väliin.

– Jos Harkimo sallit… Mennään nyt tähän konkretiaan, kun täällä puhutaan palveluverkosta, Marin muutti puheenaihetta.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi Harkimon puhuneen rahasta aivan oikein. Orpon mukaan sote-uudistuksen perimmäinen tarkoitus on ollut ihmisten pääseminen jonoista hoitoon.

– Tämä ei tule koskaan onnistumaan, jos me emme ota tähän yrityksiä ja kolmatta sektoria, järjestöjä, kunnolla mukaan. Tämä hallituksen esitys ei pidä sitä sisällään riittävällä tavalla, päinvastoin heikentää nykyisestä mahdollisuuksia, Petteri Orpo sanoi.

– Sillä että me otamme yritykset ja järjestöt kunnolla mukaan tehdään myös tilaa julkiselle sektorille. Meidän täytyy tuoda lisää (palvelujen) tuottajia, tämä ei onnistu millään muuten.

