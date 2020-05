Ministeriltä kysytään: Entä yli 500 hengen urheilutapahtumat?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan ehdoton raja olisi urheiluseuroille raskas isku.

Kansanedustaja Pauli Kiuru (kok.) on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen yli 500 hengen urheilutapahtumien järjestämisestä. Esimerkiksi Veikkausliiga on alkamassa 1. heinäkuuta.

Kirjallisessa kysymyksessään Kiuru kysyy, voisiko 500 henkilön ylärajasta mahdollisesti joustaa tapauskohtaisesti, jos ottelujärjestäjillä on käytössään useita stadioneita ja turvaväleistä pystytään huolehtimaan. Hänen mukaansa tapahtumien ehdoton kielto olisi raskas isku urheiluseuroille.

– Toivon asiasta vastaavalta ministeriltä vastausta, voiko yli 500 hengen urheilutapahtumia järjestää heinäkuussa ollenkaan? Terveysnäkökulma on ensisijainen sekä minulle että urheiluyhteisölle, mutta tapauskohtaista harkintaa on syytä korostaa, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan ottelujärjestäjillä on käytössään erilaisia stadioneita. Osassa niistä voi olla lukuisia sisäänkäyntejä ja katsomoita, joiden avulla keskenään kontaktissa olevien katsojien määrä olisi rajattavissa tehokkaasti. Lipunmyynti on järjestettävissä ennakkomyyntinä tarpeettomien kontaktien välttämiseksi. On myös ehdotettu, että kasvomaskien käyttö voisi olla pakollista tai ainakin suositeltavaa katsomoissa.

– Saapuminen katsomoihin voitaisiin porrastaa turvavälit säilyttäen. Ihmisten liikkumista sekä WC-tilojen, kioskien ja sisätilojen käyttöä voitaisiin rajoittaa ja ohjeistaa tiukasti. Esimerkiksi Veikkausliigalla ja Superpesiksellä on pitkä kokemus yhteistyöstä viranomaisten kanssa turvallisuuden varmistamisessa.

Kiuru muistuttaa, että yleisötilaisuuksien lipputuloilla on keskeinen rooli urheiluseurojen varainhankinnassa. Yleisömäärän kategorinen rajaus voisi pakottaa maksamaan takaisin jo ostettuja kausilippuja.

Kiurun mukaan vaikutukset eivät kuitenkaan rajaudu pelkästään seurojen talouteen.

– Urheilutapahtumilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen erityisesti poikkeuksellisina aikoina, Kiuru toteaa.