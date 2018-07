Ministerikin lomalla: En enää muista mikä viikonpäivä on

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kesä alkaa tepsiä kunta- ja uudistusministeriin.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) on lomalla. Hän laittoi viikonloppuna Facebookiin asian merkeissä riemukkaan päivityksen runsailla emojeilla varustettuna.

Kotijärvensä rannalta Pohjois-Karjalasta Vehviläinen kirjoitti Havaintoja Höytiäiseltä -otsikolla näin:

– kahteen viikkoon en ole pitänyt villasukkia

– en enää muista mikä viikonpäivä milloinkin on

– ikkuna kerrallaan sain pestyä mökin ikkunat

– kuusesta tippuu pihkaa pation pöydälle

– hauki on kala ja erittäin nopea liikkeissään

– pikkuvästäräkit ovat söpöjä, mutta innokkaita kakkaajia

– ahkera livertäjä askarruttaa: lehtokerttu?

– liikaa lannoittamani perennat ovat hengissä, mutta isoja

– pari pihakoivua on kääntymässä elämänsä ehtoopuolelle️