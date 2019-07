Varoitus kymmenistä tuhansista jihadisteista matkalla Eurooppaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Libanonin puolustusministerin mukaan tappion kokeneet taistelijat yrittävät paeta muihin maihin.

Isisin kokemat sotilaalliset tappiot ovat saaneet aikaan sen, että kymmenet tuhannet jihadistit ovat matkalla Libanonin kautta Eurooppaan ja Afrikkaan, sanoo Libanonin puolustusministeri Elias Bou Saab The Independentille.

Isisin vastaisen maailmanlaajuisen kalition erityislähettiläs James Jeffery on arvioinut, että Isisin häviämiltä alueilla piileskelee jopa kaksikymmentätuhatta henkiin jäänyttä aseistettua taistelijaa. Yhdysvaltojen asevoimien kenraali Joseph Dunfordin mukaan Isisillä olisi viimeisellä hallitsemillaan alueellaan Syyrian Idlibissä jäljellä kahdestakymmenestä kolmeenkymmentä tuhatta taistelijaa.

Elias Bou Saabin mukaan osa hävinneistä taistelijoista yrittää paeta Libanonin kautta. Bou Saab puhui asiasta ollessaan Lontoossa virkamatkalla.

– Kymmenet tuhannet taistelijat yrittävät nyt löytää tiensä pois Syyriasta, sillä he ovat varmasti häviämässä sodan. He käyttävät reittinään meidän maatamme ja muita maita kuten Jordaniaa ja Turkkia. He muuntautuvat siviileiksi, joita ei voi tunnustaa, ylittävät rajat ja ilmaantuvat jossain muualla tekemään hyökkäyksiä, Bou Saab sanoi.

Bou Saabin mukaan taistelijoilla on jo entuudestaan verkostot niihin maihin, joihin he ovat matkalla.

– Lähes jokaisesta Euroopan maasta ihmisiä on liittynyt [Isikseen]: nämä terroristit menivät naimisiin, saivat lapsia ja jättivät perheet jälkeensä.

– Siten meillä on kymmeniä tuhansia ihmisiä ja heidän ideologiansa, joka on siirrettävissä minne tahansa internetin välityksellä. Tämä on tulevaisuuden uhka, jonka maailma tulee kohtaamaan. Jokaisella maalla tulisi olla kunnollinen suunnitelma kansalaisiaan varten, mikä saattaa vaatia lakien muuttamista eri maissa, Bau Saabin sanoi.