Markus Lohi: Suomi ei nouse vain leikkaamalla ja veroja korottamalla

Keskusta laittaisi talouden kuntoon reilummin ja panostaisi samalla rajusti kasvuun.

– Keskusta on julkaissut, vastapainona kehysriihen kolmen miljardin euron päätöksille, oman reilun kasvun vaihtoehdon. Se tarjoaa 7-8 miljardin euron ohjelman Suomen talouden kasvun vauhdittamiseksi, Suomen uudistamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi, totesi välikysymyksen 1. allekirjoittaja, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi välikysymyskeskustelussa ”hallituksen näivettävästä talouspolitiikasta”.

Hänen mukaansa keskustan esittämä pysyvän lisäsopeutuksen mittaluokka on sama kuin kehysriihen päätöksissä, mutta reilummin tehtynä.

– Säästöjä haettaisiin reippaammin muun muassa asumistuesta, turvapaikanhakijoiden majoituskuluista ja kiintiöpakolaisista, suurituloisten varhaiskasvatusmaksuista ja varustamotuista joitakin esimerkkejä vain mainitakseni. Laarin pohjalta löytyi siis vielä monenlaista.

– Monia yhdistäviäkin tekijöitä on hallituksen säästölinjaan, kuten vaikkapa hallinnosta karsiminen, jonka keskusta tekisi keskusvirastoja painottaen, Lohi jatkoi.

Hänen mukaansa keskusta laittaisi verolle muun muassa yleishyödylliset yhteisöt kuten ammattiyhdistysliikkeen sijoitustuotot ja antaisi verottajalle työkalut alustatalouden asianmukaiseen verottamiseen.

– Herkuille, tupakalle, alkoholille ja virvoitusjuomille tulisi tuntuvasti lisäveroja. Jokainen voi silloin omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, miten paljon nämä lompakossa tuntuvat, Lohi totesi.

Hänen mukaansa korvaavilla verotoimilla voitaisiin pitää yleisen arvonlisäverokannan korotus maltillisempana.

– Keskusta ei korottaisi yleistä arvonlisäveroa pohjoismaista 25 prosentin tasoa korkeammalle. Ahkeralla työllään palkkansa ansainneiden ostovoimaa ei pidä leikata yhtään enempää kuin on aivan välttämätöntä. Tuo puolen prosentin lisäkorotus tuo valtion kassaan 300 miljoonaa, mutta on samalla pois suomalaisilta yrityksiltä.

Lohen mukaan keskusta ei nostaisi lainkaan alennettua kymmenen prosentin arvonlisäverokantaa.

– Alennetuissa kannoissa on välttämättömien lääkkeiden lisäksi monia työllistäviä palvelualoja, jotka kärsivät jo korona-aikana. ALV:n raju korotus heikentää esimeriksi Suomen matkailun kilpailukykyä. Keskusta ei toteuttaisi myöskään kotitalousvähennyksen leikkaamista.

Lohi totesi, että hallitusohjelman alkuperäisestä kuuden miljardin sopeutuskokonaisuudesta noin 4,5 miljardia euroa on ”käypää tavaraa”.

– Esimerkiksi työelämäuudistuksia keskusta on isossa kuvassa kannattanut, vaikka yksityiskohtiin näkemyseroja onkin.

Iso linjaero on Lohen mukaan suhtautumisessa sosiaali- ja terveyspalveluihin, johon ei keskustan mielestä ole edellytyksiä tehdä mittavia ja pakkotahtisia säästöjä.

– Keskusta antaisi rohkeasti työkaluja hyvinvointialueille miljardin menojarruun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen ja purkaisi normeja. Puuttuisimme muun muassa paisuneeseen vuokralääkäritoimintaan ja ottaisimme koko maassa käyttöön yrittäjyyteen perustuvan sote-alan ammatinharjoittajamallin.

Talouskasvun näkymä on vähintään tuplattava

Lohi tunnusti, että ”sopeuttaminen on välttämätöntä, mutta Suomi ei nouse pelkästään leikkaamalla ja veroja korottamalla”.

– Keskusta ehdottaa, että inhimillisen pääoman saamiseksi kasvu-uralle tehdään vastaava parlamentaarinen sopimus kuin mitä TKI-satsausten osalta on tehty.

– Se koostuisi kahdesta kokonaisuudesta: Ensinnäkin aktiivisesta väestöpolitiikasta syntyvyyden kääntämiseksi nousuun. Yhteiskunnan tulee lähettää toimillaan selkeä viesti: Lapset ovat lämpimästi tervetulleita. Nykyinen syntyvyys johtaa siihen, että sadan vuoden päästä meitä suomalaistaustaisia on selvästi alle miljoona.

Toiseksi osana väestöpolitiikkaa Lohen mukaan tarvitaan maahanmuuttopolitiikkaa, joka johtaa siihen, että maahanmuuttajat työllistyvät yhtä hyvin, samanlaisiin tehtäviin ja samanlaisella palkalla kuin kantaväestö.

– Ensimmäisessä vaiheessa hallituksen tosin pitää varmistaa, että yrityksillä on edellytykset palkata nykyisiä työttömiä töihin. Tämä vaatii paitsi kasvunäkymää niin myös osaamiseen satsaamista. Siksi ammattikoulutuksesta leikkaaminen ja aikuiskoulutustuen lakkauttaminen eivät olleet viisaita ratkaisuja, keskustaedustaja totesi.

Julkisen talouden suunnitelmassaan hallitus ennustaa, että ensi vuoden maltillisen kasvun jälkeen, kasvu alkaa hiipumaan ja palaamme näivettymisen tielle. Lohen mielestä emme voi tyytyä tähän.

– Suomen ongelmat ovat yhteiset. Meidän on yhdessä kyettävä parempaan. Talouskasvun näkymä on vähintään tuplattava.

Lohi totesi, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksella on nyt valta ja vastuu Suomen asioista.

– Valitettavasti kasvun resepti on nyt hukassa. Näkymää vahvasta ja menestyvästä Suomesta ei ole. Hallituksen eduskunnalle tuomassa julkisen talouden suunnitelmassa ja kehysratkaisussa ei ole eväitä, joilla palautetaan luottamus Suomeen ja nostetaan Suomen talouskasvu selvästi korkeammalle uralle. Me päättäjät emme voi katsoa sivusta, kun isänmaa on näivettymisen tiellä. Tästä syystä esitän, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, Lohi esitti.