Sinuhe Wallinheimo: Tämä hallitus on kasvun hallitus

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo painottaa Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekevän historiallisen vahvaa kasvupolitiikkaa.

– Rakennamme Suomea, jossa jokainen suomalainen voi olla paremman tulevaisuuden ja kasvun tekijä. Hallitus toteuttaa erityisen voimakasta kasvupolitiikkaa, jossa kaasua ja jarrua painetaan oikeassa suhteessa, Wallinheimo aloittaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Hän piti kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustellessa keskustan ja Liike nyt-puolueen välikysymyksestä.

Wallinheimo kuvaa puheessaan hallituksen kasvun kaavan useita vahvoja pilareita.

– Hallitus madaltaa yrittäjien työllistämisriskiä toteuttamalla työmarkkinauudistukset sekä madaltaa kynnystä työllistyä purkamalla kannustinloukkuja, Wallinheimo sanoo.

– Investointiluvituksen sujuvuutta ja ennakoitavuutta parannetaan, jotta investointeja saataisiin kotiutettua nopeammin Suomeen. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen kohdennetaan yli miljardi euroa lisää rahaa, jotta tuottavuutta saadaan viimein lisättyä. Tämän edellä mainitun lisäksi hallitus päätti kehysriihessä uudesta kasvupaketista, jolla pyritään lisäämään Suomen kilpailukykyä suurten teollisten hankkeiden sijoittumisessa Suomeen, Wallinheimo luettelee.

Hänen mukaansa opposition esityksistä on sekä riittävät sopeutukset, että kasvutoimet kaukana.

– SDP tarjoaa suomalaisille massiiviset kolmen ja puolen miljardin euron veronkiristykset työhön, yrittämiseen ja omistamiseen. Demareiden veroehdotuksista kasvu on valitettavan kaukana. Vasemmisto-opposition velkavetoinen kasvupolitiikka ei yksinkertaisesti sovi Suomen talouden nykytilaan, Wallinheimo sanoo.

– Samalla on valitettavaa, että opposition vaihtoehdoissa sopeutuksen taso jää jälleen liian matalaksi. Niin SDP:n kuin keskustan papereilla Suomi olisi ensi vuonna EU:n tarkkailuluokalla. Matkaa yhdeksän miljardin sopeuttamiseen on yhä harmittavan paljon, Wallinheimo sanoo.

Wallinheimo painottaa, että vain toteuttamalla kasvun uudistukset voimme turvata nykyiset hyvinvointiyhteiskunnan palvelut myös tuleville sukupolville.

– Tämä hallitus on kasvun hallitus ja sen ohjelma on kasvun ohjelma. Toteuttamalla siinä olevia toimia Suomen uudistamiseksi voimme päästä kiinni kestävään kasvuun. Se on tärkeää koko tämän rakkaan isänmaamme tulevaisuuden kannalta, Wallinheimo päättää.