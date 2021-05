Ministeri raivoaa Kiinalle: Häipykää merialueelta

Kiinan laivojen väitetään häirinneen filippiiniläisaluksia lähellä kiisteltyä saariryhmää.

Filippiinien ulkoministeri Teddy Locsin on kohauttanut Kiinalle suunnatulla vihaisella twiitillään.

Riidan taustalla on maiden välinen kiista Etelä-Kiinan merestä, jota Kiina on vaatinut aggressiivisesti itselleen. Kiinan asevoimat ovat linnoittaneet alueen saariryhmiä ja tuoneet alueelle runsaasti ilmatorjunta- ja merimaaliohjuksia.

Haagin kansainvälisen tuomioistuimen mukaan Kiinan aluevaatimukset eivät ole merirajat määrittelevän YK-sopimuksen mukaisia. Oikeus arvioi jo vuonna 2016, että Filippiinien alueellista koskemattomuutta oli rikottu.

Ulkoministeri sanoi Kiinan rajavartiolaitoksen laivojen häirinneen filippiiniläisaluksia lähellä kiistanalaisia saaria.

– Kiina, ystäväni, kuinka voisin sanoa tämän kohteliaasti. Katsotaanpas… HÄIPYKÄÄ HELVETTIIN. Mitä oikein teette ystävyydellemme? Te, emme me. Me yritämme, Teddy Locsin kirjoitti.

Hänen mukaansa Kiina on kuin ”ruma ääliö, joka yrittää tyrkyttää itseään komealle tyypille, joka haluaa olla vain ystävä”.

– Eikä sellainen, joka haluaisi saattaa maailmaan kiinalaisen provinssin, ulkoministeri jatkoi.

Teddy Locsin tarkensi myöhemmin, ettei perinteinen ja kohteliaampi diplomatia ole tähän mennessä toiminut Kiinan suhteen.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7 — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

This snapped my patience if you wanna know. https://t.co/ZjW2aCzpVF — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 3, 2021

I don’t deny China’s claim; it is free to say whatever it wants; but I do insist that the entirety of the West Philippine Sea and Scarborough Shoal belongs to the Philippines not by mere claim but by absolute right and legal victory that, President Duterte said, can never be https://t.co/M8tYl8WGvu — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) May 4, 2021