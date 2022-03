Miksi oligarkki ostaa Suomesta ränsistyneen talon lentomelualueelta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan ”olemme varuillamme ja katsomme miten tilanne kehittyy”.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Timo Heinonen katsoi, että valmiuslain osakorjaus rajojen sulkemiseksi pitää tehdä osana lakiuudistusta välittömästi.

– Ukrainalaisia ja Ukrainaa pitää auttaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, mutta nyt tämä säteilee Suomeen monenlaisina erilaisina huolina. Moni on kysynyt, miksi hallitus on halunnut, että Allegro jatkaa edelleen kuljetuksia Venäjältä Suomeen. Ei edes ukrainalaisia vaan venäläisiä tuodaan tällä junalla Suomeen, Timo Heinonen sanoi.

Eduskunnan pöytäkirjan mukaan istuntosalin vasemmalta puolelta huudettiin ”suomalaisia, uskomatonta!”.

Heinonen jatkoi todeten kaksoiskansalaisuuden olevan toinen kysymys, joka on herättänyt suomalaisten keskuudessa ihmetystä. Hän kysyi, miksi Suomi tunnistaa yksipuolisen kaksoiskansalaisuuden.

– Mutta se, mitä haluan kysyä, ovat maaomistukset strategisesti merkittävissä kohteissa. Jos oligarkki ostaa ränsistyneen talon lentomelualueelta, niin kysyn, arvoisa hallitus, mitä te uskotte oligarkin, venäläisen, silloin tavoittelevan tällaisen hankinnan kanssa. Oletteko te valmiita muuttamaan meidän lainsäädäntöämme niin, että nämä maaomistukset saadaan takaisin?, Timo Heinonen kysyi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) vastasi, että ”on erittäin tärkeää, että olemme varuillamme juuri näitä erilaisia uhkia ja hybridiuhkia vastaan, joita Suomeen saattaa kohdistua”.

– Samaan aikaan on hyvin tärkeää, että niille ihmisille, jotka eivät ole olleet vastuussa presidentti (Vladimir) Putinin päätöksistä ja Venäjän päätöksistä, emme kohdista vihaamme, esimerkiksi täällä olevaan venäläiseen vähemmistöön, Pekka Haavisto sanoi.

– Ei tietenkään, Timo Heinonen sanoi väliin.

– Se on äärimmäisen tärkeää. Ja meillä on kohta tilanne, jossa Suomeen tulee myöskin ukrainan kieltä puhuvia ihmisiä. Tavalliset ihmiset eivät erota kadulla, onko kieli venäjän vai ukrainan kieli. On hyvin tärkeää, että emme kohdista mitään syrjiviä toimia näitä henkilöitä kohtaan, Pekka Haavisto sanoi.

– Ei tietenkään!, Heinonen sanoi väliin.

– Mutta näistä kysymyksistä, joista vastasitte. Meillä on edelleen tilanne, jossa ne henkilöt, joille on perustellusti myönnetty viisumi — nythän se on koronan aikana ollut hyvin rajoitettua — voivat edelleen rajan ylittää. Raja toimii tässä tilanteessa normaalisti, mutta totta kai olemme varuillamme ja katsomme miten tilanne kehittyy, ja katsomme myöskin, että Suomeen ei päästetä ketään epäystävällisissä tarkoituksissa, Haavisto lopulta totesi.