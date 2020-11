Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kirjoittajan mukaan vasemmistovihreän hallituksen linja on ollut väärä.

Viime torstaina kyselytunnilla kysyin pääministeri Sanna Marinilta, miksi hallitus on leikannut kotitalousvähennystä? Kotitalousvähennys tuo erilaisten perheiden arkeen helpotusta, valtiolle verotuloja ja nostaa harmaata taloutta päivänvaloon.

Kysyin hallitukselta, miksi ihmisten inhimillisempää arkea tukeva, työtä ja yrittäjyyttä vauhdittava kotitalousvähennys on hallitukselle niin suuri ongelma? Kysyin olisiko hallitus vihdoin valmis kääntämään linjaansa ja leikkaamisen sijaan nostamaan kotitalousvähennystä?

Olen samaa kysynyt toistuvasti. Tähän asti vastaukset ovat olleet varsin nuivia.

Sitkeys palkittiin. Pääministeri lupasi, että hallitus tarkastelee asiaa. Kuvaavaa on, että heti vasemmistosta kiirehdettiin vaatimaan veronkiristyksiä vastapainoksi. On vakavaa, että maan hallitus, eivät näytä täysin ymmärtävän, että Suomeen on luotava uutta työtä. Korona ei ole muuttanut tosiasiaa, että hyvinvointiyhteiskuntamme perustuu työn tekemisen ja yrittäjyyteen.

Oli suuri virhe, että vasemmistovihreä hallitus leikkasi ensi töikseen kotitalousvähennystä ja siten myös kutisti ihmisten ostovoimaa entisestään. Leikkaus kiristi kotitalouksien verotusta lähes 100 miljoonalla eurolla. Suunta on täysin väärä ja vahingollinen.

Koronaepidemian kurjistaessa talouttamme ja kuormittaessa erilaisia perheitä on kotitalousvähennyksen korottaminen ja uudistaminen on viisas täsmätoimi.

Eduskuntaryhmämme ehdottaa, että kotitalousvähennystä nostetaan nykyisestä 40 prosentista 60 prosenttiin, 100 euron omavastuurajasta luovutaan ja vähennyksen kattoa korotettava 5 000 euroon saakka. Yhä useampi suomalainen voisi hankkia omaa arkeansa helpottavia palveluja ja työllistää, ja siten vahvistaa palvelutalouden kehittymistä.

Kotitalousvähennyksen käyttäjistä 40 prosenttia on senioreita. Hallituksen tekemä leikkaus kolahti erityisen kipeästi eläkeläisten kukkaroon ja arkeen. Eläkeläisten mahdollisuutta saada apua kotiin on lisättävä, ei vähennettävä.

Kokoomus haluaa tukea ikäihmisten hyvää arkea ja omassa kodissaan asumista niin pitkään kuin se on ihmisen oma toive ja turvallista.

Senioreiden superkotitalousvähennystä käsittelevä lakialoitteeni oli eduskunnan käsittelyssä viime viikon kyselytunnin jälkeen. Siinä esitin yli 75-vuotiaille 70 prosentin kotitalousvähennystä arjen tueksi. Palvelujen ostoon luotaisiin uusi enintään 1 200 euroa vuodessa tuki eläkeläisille, joiden verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen. Pienituloisille eläkeläisille supervähennys olisi siis suoran tuen ja verohuojennuksen yhdistelmä, joka loisi nykyistä paremman mahdollisuuden tulotasosta riippumatta hankkia palveluita tukemaan itsenäistä asumista ja omannäköistä elämää.

Superkotitalousvähennys toisi eläkeläisille mahdollisuuden ostaa tarvitsemiaan palveluja edullisesti. Esimerkiksi 40 euron tuntitaksalla kotipalvelun hinta olisi hallituksen mallilla 27 euroa ja supervähennyksellä seniorihinta olisi 12 euroa tunti. Superkotitalousvähennys toisi eläkeläisille mahdollisuuden ostaa tarvitsemiaan palveluja edullisesti.

Laskelmat perustuvat Sitran vuonna 2015 julkaisemaan Kotitalousvähennys arjen tukena – raporttiin. Malli on Sitran laskelmien mukaan kustannusneutraali valtiontaloudelle sen tuomien verotulojen takia. Lisäksi kotiin ostetut, itsevalitut palvelut vähentävät ja siirtävät useimmiten muiden raskaimpien palveluiden käyttöä.

Supervähennys olisi iso turva myös omaishoitajalle, joista moni on jäänyt koronan myötä yksin ilman apua.

Supervähennys toisi myös helpotusta vanhusten kotihoitoon. On vakavaa, että hallituksen lupaamat ratkaisut vanhusten kotihoidon puutteisiin ja vanhuspalvelulain uudistamiseksi ovat edelleen tekemättä.

Ikäihmisten tuki arkisiin toimiin on turvattava siten, että kaikilla on mahdollisuus elää oman näköistä elämää, arvokas vanhuus ja mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin säilyttäen. Ikäsyrjinnän kitkemisessä on kyse myös siitä, että palveluiden kehittämisessä ymmärretään, että seniorit ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleva joukko ihmisiä.

Kaikki eläkeläisliitot, myös vasemmistotaustaiset, ovat esittäneet kotitalousvähennyksen lyhytnäköisen leikkauksen perumista ja korotettua kotitalousvähennystä tukemaan senioreiden itsenäistä selviytymistä omassa kodissa.

Olen kysynyt hallitukselta, jos ette halua kuulla eläkeläisiä, voisitteko ottaa mallia Ruotsista, joka demareiden johdolla on nostanut kotitalousvähennystä mittavasti? Sekään ei ole saanut vastakaikua. Lieko pääministerin kantaa lieventänyt se, että SAK on liittynyt kotitalousvähennyksen korotuksen puolesta puhuvaan joukkoon.

Hallituksen on viisasta voittaa vastenmielisyytensä. Kotitalousvähennystä tulee laajentaa reilusti, jotta yhä useammalla suomalaisella, lapsiperheistä ikäihmisiin, on varaa ostaa yrittäjiemme palveluita. Näin voimme yhdistää inhimillisemmän arjen, työtä sekä yrittäjyyttä tuovan koronaelvytyksen. Ja onhan palvelujen ostaminen tavaran sijaan ilmastokestävä suunta.

Sari Sarkomaa Helsinkiläinen kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen, THM, kolmen nuoren äiti, intohimoinen itämeren suojelija lenkkeilijä ja leipoja.