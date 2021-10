Mikroveritulppia – aiheuttavatko nämä pitkän koronan?

Koronaviruksen on todettu aiheuttaneen osalle potilaista pitkäaikaisia jälkioireita, joiden kesto voi vaihdella kuukausista jopa yli vuoteen.

Yleisimpiä niistä ovat olleet väsymys, hengenahdistus, sekavuus ja erilaiset psyykkiset oireet. Tuoreen tutkimuksen mukaan taustalla voivat olla infektion aiheuttamat pienet veritulpat, jotka jäävät kehoon viikkokausiksi akuutin sairauden jälkeen.

Monilta pitkäaikaisoireista kärsiviltä löytyi tulehdustilaan viittaavia merkkejä, jotka voivat selittää väsymyksen ja päänsäryn kaltaisia vaivoja. Mikroveritulppien arvellaan häiritsevän hapen ja muiden ravinteiden kuljettamista ympäri kehoa.

Eteläafrikkalaisen Stellenboschin yliopiston professori Resia Pretorius pohjasi havaintonsa 11 pitkästä koronasta ja 13 terveeltä henkilöltä otettuihin verinäytteisiin. Vastaavaa näyttöä on saatu myös esimerkiksi Royal College of Surgeons -järjestön tutkimuksissa.

Tutkijoiden mukaan koronavirus tulisi ymmärtää hengitystieinfektion ohella myös verisuonten sairautena, sillä sairauden myötä muodostuvat verihyytymät voivat olla hengenvaarallisia. Virus iskee ACE-2-reseptoreihin, joita löytyy runsaasti verisuonten pinnalla olevista soluista.

Resia Pretorius painottaa yliopiston tiedotteessa aiheen vaativan vielä lisäselvityksiä laajemmissa kokeissa. Pitkäaikaisoireista kärsivien tehokkaasta hoidosta ei ole hänen mukaansa vielä tarpeeksi tietoa.

