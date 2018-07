Mika Kari aseviennistä: Entä jos Ruotsi ottaa liberaalimman kannan?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtajan mukaan Suomessa lupaprosessit käydään tarkasti läpi.

SuomiAreenassa keskusteltiin tiistaina puolustusmateriaalin viennistä ja sen merkityksestä kotimaan huoltovarmuudelle.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) pohti paneelissa, mihin joukkoon Suomi kuuluu puolustustarvike- ja aseviennin osalta.

– On olemassa maita, jotka myyvät suuret määrät vanhaa ja modernia kalustoa maailmalla ja joilla on aika vähän sellaista sääntelyä, joka rajoittaisi sitä ase- tai suojamateriaalin myyntiä, Mika Kari sanoi.

– Suomi on kuulunut tässä pohjoismaiseen ytimeen, jossa tätä on säädelty hyvin tarkasti. Suomessa lupaprosessit käydään tiukasti läpi. Pidän sitä hyvänä ja reiluna pelinä.

Karin mukaan edellisvuoden tilastojen mukaan yli 20 prosenttia Suomen puolustustarvikkeiden viennistä oli suojamateriaalia – panssariterästä ja suojaliivejä.

– Samaan aikaan kysyn, mihin asti tämä suomalainen reiluus menee, jos vaikka Ruotsi ottaa liberaalimman kannan puolustustarvikeviennissä.

– Kun Suomi ja Ruotsi laitetaan vierekkäin mitattaessa volyymiä, niin Suomi on vielä hyvin pieni tekijä suhteessa ruotsalaisen puolustustarviketeollisuuden kykyyn tuottaa välineitä ja osaamista.

Valtioneuvosto myönsi viime perjantaina asevalmistaja Patrialle luvan viedä AMV-panssariajoneuvon varaosia Arabiemiraatteihin. Patrian asevienti Arabiemiraatteihin on joutunut kritiikin kohteeksi, sillä alkuvuodesta selvisi, että suomalaisyhtiön valmistamia panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja oli käytetty Jemenissä. Arabiemiraatit on mukana Jemenin sodassa.

Puolustusministeriön kansliapäällikkö Jukka Juusti muistutti, että julkisessa keskustelussa on syntynyt väärinkäsityksiä.

– Kuvitellaan, että Suomi on ainoa maa, joka vie tarvikkeita Arabiemiraatteihin.

Juustin mukaan EU:n viimeisin vientilupatilastointi on vuodelta 2016. EU-maista myönnettiin 1024 vientilupaa Arabiemiraatteihin.

– Eli ei Suomi todellakaan ole ainoa. Siten on erilaisia teknologialuokkia, joita on muistaakseni kaksitoista. Tämä Patrian lupa kuuluu ajoneuvoluokkaan. Varsinaisesta aseluokasta Suomi on tehnyt kielteisiä päätöksiä Arabiemiraatteihin.

– Eli se riippuu siitä, mitä materiaalia viedään ja mihin tilanteeseen se liittyy. Tässä nimenomaisessa tapauksessa sekä ulkoministeriö että puolustusministeriö on samaa mieltä tästä asiasta.