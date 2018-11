Matti Vanhanen: Venäläisten ei tarvitse tietää, mitä Suomi täsmälleen tietää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajan mielestä Suomi on jo reagoinut riittävällä tavalla Venäjän GPS-häirintään.

Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoo toivoneensa, että GPS-signaalin häirintä tutkitaan ja siihen reagoidaan oikea-aikaisesti. Vanhasen mukaan näin on jo tehty.

Vanhasen mukaan asian jatkokäsittely on ”hallinnon asia”, niin kuin ulkoministeri Timo Soini (sin.) on tuonut esille.

– Diplomaattiteitse lähestytään Venäjää, Vanhanen sanoi tänään perjantaina toimittajille eduskunnassa.

Ulkoministeri Timo Soini on tulossa ulkoasiainvaliokuntaa kuultavaksi ensi viikolla ja Vanhanen uskoo, että valiokunta saa silloin suullisesti tarkempaa tietoa tapahtuneesta.

– Me emme ole tekniikasta kyselleet emmekä muusta. Se ei meitä koske. Kuullaan enemmän poliittista arviota.

Vanhanen toivoo, että GPS-häirintätapauksiin suhtauduttaisiin jatkossa samoin kuin ilmatilaloukkauksiin, jotka julkistetaan ja joihin reagoidaan.

– Se on tärkeää, että Suomi ilmaisee sen, että se on asiaan kuulumatonta, että meillä lentoliikennettä, laivaliikennettä, älyliikennettä – kaikkea sitä, mihin GPS:ää käytetään – tätä siviilitoimintaa häiritään. Se on tavattoman ajattelematonta toimintaa, Vanhanen sanoo.

Hänen mukaansa sotilaat harjoittelevat eri puolilla, mutta harjoituksia ei pidä ulottaa siviiliyhteiskunnan puolelle eikä tulla toisen alueelle.

– Ilmatila, jossa myös GPS-signaalit kulkevat, on meidän territoriota, ja meidän pitää voida luottaa siihen, että meidän omat järjestelmät toimivat.

Sipilä lähetti ”erittäin vahvan poliittisen viestin”

Vanhasen mielestä olennaista on se, että Venäjän suuntaan reagoidaan ja osoitetaan se, Suomi pitää toimintaa sopimattomana ja että sellaista ei saa jatkossa tapahtua.

– Se on oikeastaan nyt jo tapahtunut. Pääministerin viime viikonvaihteessa ilmaisema arvio oli jo erittäin vahva poliittinen viesti, Vanhanen sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi sunnuntaina Ylen pääministerin haastattelutunnilla pitävänsä hyvin mahdollisena, että Venäjä oli Lapin ilmatilan GPS-häirinnän takana.

Venäjä on kiistänyt epäilyt. Venäjän valtion omistaman Sputnikin mukaan Sipilä syytti Venäjää ilman mitään virallista tutkintaa. Vanhasen mielestä kyse on hieman samasta kuin Venäjän suhtautumisessa ilmatilaloukkauksiin aikoinaan. Vanhanen toteaa Venäjän edellyttäneen konkreettisia todisteita.

– Minulla taas maallikkona on se arvio, että enempää Norja kuin Suomikaan, ei tule tietenkään antamaan oman mittausteknologiansa tarkkuutta ilmaisevaa informaatiota, mikä olisi tässä mielessä konkreettista. Eli meiltä varmaankin lähtee se viesti, että häirintää on tullut ja se on paikannettu Venäjälle ja emme sitä hyväksy. Näin ainakin itse toimisin.

Hallitus päätyi diplomaattiseen ratkaisuun

Vanhasen mukaan tärkeintä on noudattaa kansainvälisiä sääntöjä eikä toisen valtion puolelle ole asiaa tulla.

– Se on täysin sopimatonta. Me elämme rauhanaikaa, meillä on hyvät välit maidemme välillä ja tällaiset asiat pitää selvittää ja huolehtia siitä, että samanlaista virhettä ei toista kertaa tapahdu.

Vanhanen huomauttaa, että Suomi on jo reagoinut asiaan presidentin, pääministerin ja ulkoministerin toimesta. Hän ei odota, että GPS-häirinnästä annettaisiin teknistä informaatiota.

– Se saa olla salaisuuksien piirissä. Saattaa olla, että joku sitä ulkopuolella ehkä odottaisikin, että saisi tietoa meidän teknisistä kyvyistä. Sellaista informaatiota ei ole tarpeenkaan antaa.

Vanhasen mukaan viesti Venäjän suuntaan lähti jo sunnuntaina, kun pääministeri otti asiaan julkisesti kantaa. Muodollisesti asia hoidetaan virallisia diplomaattiteitä.

Vanhanen arvelee, että asian selvittämisen sijaan hallitus on diplomaattisesti päätynyt siihen, että se ilmaisee luottavansa Norjan tietoihin.

– Ei kerrota, mitä me täsmälleen tiedämme. Ei sitä venäläisten tarvitse tietää. He itse tietävät sillä puolella, miten ovat toimineet ja mitä ovat tehneet. He itse tietävät sen, onko Suomen väite oikea, Vanhanen sanoo.