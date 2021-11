Matti Vanhanen: Totta kai itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa

Keskustan mukaan Suomen on oltava valmis tukemaan sitä, mitä EU-kumppanit Puolassa ja Baltian maissa tarvitsevat.

Keskustan kansanedustaja Matti Vanhasen mukaan tapahtumat Valko-Venäjän rajalla ovat hälyttäviä, ja siirtolaisia käytetään selvästi hyväksi valtiollisessa vaikuttamisessa.

– Valko-Venäjä pyrkii toiminnallaan painostamaan yhteistä unioniamme ja tekee sen saattamalla siirtolaiset vaaraan. Tätä ei ole hyväksytty eikä sitä pidä hyväksyä, Vanhanen sanoi pitämässään keskustan ryhmäpuheessa.

Hallitus vastaa keskiviikkona välikysymykseen Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen.

– Meillä on ollut pitkä perinne Suomessa siitä, että maamme turvallisuuteen liittyvissä asioissa rakennetaan yhteistä näkemystä yli hallitus-oppositiorajan. Olisi viisasta ja Suomen edun mukaista pitää tästä kiinni. Tekemällä turvallisuuteen liittyvistä asioista sisäpolitiikkaa voi tahtomattaan mennä juuri siihen ansaan, mihin hybridivaikuttamisella pyritään, Vanhanen totesi.

– Hallituksen puolelta on selkeästi kerrottu – ja me jokainen tiedämme sen muutenkin – että totta kai itsenäinen maa saa sulkea raja-asemansa. Me emme me olisi keinottomia. Vuonna 2016 Suomi hoiti omalla hiljaisella tavallaan poikkeuksellisen vaelluksen, joka kohdistui pohjoisimpaan Suomeen.

Vanhasen mukaan Suomella on kyky vastata poikkeuksellisiin tilanteisiin nyt ja myös tulevaisuudessa.

Hänen mielestään Valko-Venäjän toiminnan seurauksena yksi myönteinen asia on tapahtumassa. EU:n yhtenäisyyttä ja toimintakyvyn tarvetta arvostetaan.

– Me tarvitsemme toimintakykyisen unionin koko rajakysymyksessä. Se ulottuu tällaisista poikkeustilanteista, joissa avoin raja on määrätietoisesti suljettava aina siihen, miten turvapaikanhakemisen ja pakolaisuuden juurisyihin vaikutetaan ja miten saamme kaikki unionin jäsenmaat osallistumaan kantokykyjensä mukaisessa suhteessa humanitaarisiin kustannuksiin ja pakolaisten vastaanottoon.

– Ei riitä, että olemme yhtenäisiä silloin kun raja pitää puomilla sulkea. Tarvitsemme yhtenäisyyttä vastataksemme ihmisyydestä silloin, kun sen hetki on. Tästä ei välikysyjien paperissa hiiskaista sanaakaan.

Vanhasen mukaan kyky toimia ja inhimillisyys velvoittavat EU-maita.

– Hybridivaikuttamisen edessä meidän on unionina ja Suomena oltava toimintakykyisiä ja ihmisten edessä ihmisiä. Kumpaakaan velvoitetta ei saa unohtaa.

Hän korostaa, että samaan aikaan on kyettävä toimimaan määrätietoisesti, mutta samalla kansainvälisten sopimusten mukaan.

– Suomen on kaikin tavoin oltava valmis tukemaan sitä, mitä EU-kumppanimme Puolassa ja Baltian maissa tarvitsevat tietääksemme, että myös ne ovat valmiita tulevissa turvapaikka- ja pakolaiskysymyksissä tukemaan muita siinä laaja-alaisessa toiminnassa, johon unionin on oltava valmis. Eikä sitä tiedä, koska syystä tai toisesta Suomi tarvitsisi muilta taakanjakokykyä.