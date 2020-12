Matti Vanhanen: Oppositio ei pysty muodostamaan hallitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan kokoomus ja PS ovat eri linjoilla.

Opposition esittämistä vaihtoehtobudjeteista käytiin keskiviikkona keskustelu eduskunnan täysistunnossa. Hallituksen puolesta valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) vastasi ehdotuksiin voimakkaasti.

Matti Vanhanen aloitti sanomalla, että koronan pitäminen hallinnassa on lähiaikojen vaikuttavinta talouspolitiikkaa. Hän sanoi arvostavansa laajaa yksituumaisuutta, jolla korona-ajan seitsemää lisäbudjettia on käsitelty.

Valtiovarainministeri sanoi häntä jääneen kaivelemaan opposition esittämä välikysymys työllisyystoimista.

– Keskellä kriisiä, jossa tarvitaan poliittista hallitusta ja sen toimintakykyä päivittäin ja viikoittain, ei olisi ollut mahdollisuutta kuukausien hallitusneuvotteluihin, jos välikysymyksessä olisitte onnistuneet. Hallitus olisi pitänyt perustaa seuraavien päivien aikana. Silloisessa keskustelussa ei käynyt selväksi se, onko oppositiolla todella yhtenäinen työllisyyspolitiikka, jota se peräänkuulutti hallitukselta, Matti Vanhanen sanoi.

Nyt asiasta voidaan hänen mukaansa lukea vaihtoehtobudjeteista.

– Syy käy ilmeiseksi. Oppositiolla ei ole yhtenäistä vaihtoehtoa, työllisyyteen, saati kykyä muodostaa uutta hallitusta, Vanhanen totesi.

– Sama koskee verotusta. Kokoomus korostaa haittojen verotusta, perussuomalaiset taas vähentäisi haittojen verotusta. Kokoomus kiristäisi haittoja enemmän kuin hallitus esittää, perussuomalaiset menisi toiseen suuntaan.

– Ja saattaa olla, kun on kuunnellut viime päivien keskustelua, että edes EU-politiikasta ette löytäisi yhteistä linjaa, rahaministeri heitti.

Vanhanen ihmetteli, että PS päätyi hallituksen esityksestä vain noin 70 miljoonaa euroa erilaiseen alijäämään.

– Ero on noin promilleluokkaa valtion taloudessa. Tämäkö on se pitkällä aikavälillä tapahtuva velkaantumisen hillintä?

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa Matti Vanhasen mielestä herättää kysymyksiä mittavien veronalennusten ja tuntuvien lisämenojen summa.

– Kokoomuksen laskukone on raksuttanut miljardiluokan säästöt. Miljardi pienemmällä alijäämällä kuin hallitus. Kokoomuksen laskelman rinnalla on otettu kuitenkin myös eduskunnan tietopalvelun arviota tehdyistä esityksistä. Tietopalvelun arvio teidän reformeista on pakkasella 947 miljoonaa euroa. Eli miljardia plussalla vaan miinuksella, Vanhanen sanoi.

– Lähes miljardi euroa lisävelkaa. Aikamoinen uutinen tälle päivälle.

Hänen mukaansa kokoomus on käyttänyt ”epärealistista dynamiikkaa” lukuihinsa. Vanhasen mukaan ”ei tällaisia lukuja voida oikeassa budjetissa käyttää”.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen vastasi Matti Vanhasen poimineen vain tietyt kohdat reformeista ja siitä ottaneen luvun 947 miljoonasta.

– Täysin tuulesta temmattu ajatus. Meillä on tässä määrärahaleikkauksia kahden miljardin euron edestä, ja silloin otamme miljardin vähemmän velkaa kokonaisuudessaan, Kai Mykkänen totesi.

– Mielekkyys näiden vaihtoehtobudjettien tekemiseen tulee siitä, että olemme osoittaneet, että on mahdollista valita suomalaiselle keskituloiselle 500 euroa enemmän käteen. Siis palkkaverokevennys toista miljardi euroa ja kotitalousvähennys nextille levelille.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi koko syksyn PS:n taholta kuultuihin velkapuheisiin nähden olevan suuri uutinen, että PS on valmis hyväksymään ”99,9 prosenttia” hallituksen budjetin velkaantumisesta.

Keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen katsoi vaihtoehtobudjettien osoittavan, että ”aika samoilla linjoilla ollaan”.

– PS ottaisi tässä koronakriisissä suurin piirtein yhtä paljon velkaa kuin hallituskin omassa budjettiesityksessään ottaa. Mitään työllisyystoimia en löytänyt perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista, Kurvinen totesi.

SDP:n Johannes Koskisen mukaan kokoomuksen vaihtoehto merkitsee ”kylmää kyytiä pienituloisille”.

