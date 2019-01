Yhdysvaltojen vaikutusvaltainen psykologijärjestö APA on julkaissut historiansa ensimmäiset ammatilliset ohjeet miesten ja poikien kanssa toimimisesta.

– Kolmetoista vuotta tekeillä olleet ohjeet perustuvat yli 40 vuoden aikana kerättyyn tutkimusaineistoon, jonka mukaan perinteinen maskuliinisuus on psykologisesti haitallista ja poikien sosiaalistaminen tukahduttamaan tunteensa aiheuttaa sekä ulos- että sisäänpäin heijastuvaa vahinkoa, APA:n Monitor on Psychology -lehdessä julkaistussa artikkelissa todetaan.

Opas löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.

APA:n mukaan uusissa ohjeissa pyritään tunnistamaan miehiä ja poikia vaivaavat ongelmat, mutta silti pysymään ”herkkänä alan androsentriselle (mieskeskeiselle) menneisyydelle”. Artikkelissa todetaan, että psykologia keskittyi vuosikymmeniä vain etenkin valkoisiin miehiin, ja muut jätettiin ulkopuolelle.

– APA:n ohjeet psykologisille käytännöille tyttöjen ja naisten kanssa julkaistiin 2007 ja kuten miesten ja poikien kohdalla sovellettavat ohjeet, pyrkivät ne auttamaan ammattilaisia avustamaan potilaitaan huolimatta niistä sosiaalisista voimista, jotka voivat vahingoittaa mielenterveyttä.

– Monet feminiinisyyteen keskittyvät tutkijat tutkivat myös maskuliinisuutta. Monet tytöille ja naisille ohjeet laatineista ovat olleet mukana tekemässä myös uusia ohjeita pojille ja miehille.

APA:n artikkelin mukaan sukupuolen kautta naisten kokemuksia arviovan tutkimuksen myötä on tullut selväksi, että myös miehiä on tutkittava samasta sukupuolen tiedostavasta näkökulmasta.

– Tästä seuranneen tutkimuksen tärkein löydös on, että perinteinen maskuliinisuus – jota määrittää stoalaisuus, kilpailuhenkisyys, dominointi ja aggressio – on kokonaisuudessaan vahingollista. Näin sosiaalistetut miehet ilmaisevat vähemmän todennäköisesti terveitä käyttäytymismalleja.

Vahvasti näitä maskuliinisia piirteitä omaavien miesten kerrotaan muun muassa hakeutuvan muita vähemmän todennäköisesti lääkäriin sekä ajautuvan muita todennäköisemmin epäterveeseen toimintaan kuten liialliseen alkoholin juomiseen ja tupakointiin sekä välttävän vihannesten syömistä.

APA:n mukaan ammattiauttajien on tiedostettava, että miesten on usein vaikea myöntää haavoittuvaisuuttaan.

Jutussa nostetaan esiin myös maskuliniisuuden positiivisiksi puoliksi kutsuttuja piirteitä.

Etelä-Alabaman yliopiston psykologian tohtori Ryon McDermott toteaa, että psykologin roolina miehen kanssa voi olla perinteisen maskuliinisuuden haitallisten ideologioiden kuten väkivallan ja seksismin hylkääminen ja ”joustavuuden löytäminen mahdollisesti positiivisista” maskuliinisista piirteistä kuten rohkeudesta ja johtajuudesta.

– Kun tutkijat riisuvat pois stereotypiat ja odotukset, ei miesten ja naisten peruskäytöksessä ole eroja, jutussa todetaan.

APA:n mukaan on tärkeää, että miehet saadaan ymmärtämään, että he ovat ”sopeutuvaisia, emotionaalisia ja kykeneväisiä toimimaan täysin tiukkojen normien ulkopuolella”. Parhaassa tapauksessa haitallisten ”maskuliinisuuden sääntöjen murtamisen” vaikutukset tuntuisivat APA:n mukaan miesten mielenterveyttä laajemminkin.

– Jos voimme muuttaa miehiä, voimme muuttaa maailmaa, Ryon McDermott sanoo.

APA has issued its first-ever guidelines for practice with men and boys. They draw on more than 40 years of research showing that traditional masculinity is psychologically harmful and that socializing boys to suppress their emotions causes damage https://t.co/yzDRvH6Hgo pic.twitter.com/l8W5J06mJU

— APA Monitor (@APA_Monitor) January 2, 2019