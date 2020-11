Marsista pitäisi palatakin, näin se käy

Yhdysvaltain avaruusjärjestö NASA:n Mars-lennoista tehty itsenäinen selvitys on näyttänyt vihreää valoa suunnitelluille tehtäville.

Tavoitteena on tuoda yhdessä Euroopan avaruusjärjestö ESA:n kanssa näyte Marsin maaperästä takaisin Maahan.

Mars Sample Return (MSR) -kokonaisuus koostuu useista eri avaruuslennoista. Ensimmäisessä vaiheessa NASA:n Perseverance-mönkijä poraa useissa eri kohdissa ja siirtää näytteet pieniin säiliöihin. Heinäkuussa laukaistu Perseverance on kulkenut jo yli puolet matkastaan punaiselle planeetalle.

Toisessa vaiheessa ESA:n mönkijän on määrä noutaa näytteet ja siirtää ne NASA:n Mars Ascent Vehicle -ajoneuvoon, joka laukaisee säiliöt Marsin kiertoradalle.

ESA:n Earth Return Orbiter -avaruusaluksen on määrä kerätä näytteet kiertoradalta ja tuoda ne hyvin suojatussa kapselissa takaisin Maan pinnalle 2030-luvun puolella.

– Tiedämme, että tehtävään liittyy haasteita, minkä vuoksi kaikkia laitteita tutkitaan tarkasti. Uskon, että saavutamme lopulta nämä suuret tavoitteet, NASA:n johtaja Jim Bridenstine toteaa tiedotteessa.

🔴 @NASAPersevere is now 100 days away from Mars. Just 166 million miles (268 million kilometers) to go! Follow the spacecraft in real time with @NASAJPL's Eyes on the Solar System & mark your calendars with #CountdownToMars for landing on Feb. 18, 2021: https://t.co/cxa1etIoRa pic.twitter.com/kWqJ81zxr9

— NASA (@NASA) November 11, 2020