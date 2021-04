Maria Ohisalo US:lle: Tämä ongelma odottaa rajoilla

Sisäministerin mukaan tartuntatautilakiin tarvitaan selkeä kirjaus virustesteistä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) varoittaa virustestauksen kuormittumisesta, jos matkailumäärät lähtevät lähitulevaisuudessa nousuun koronaepidemian rauhoittumisen myötä.

Hän vetoaa Uuden Suomen haastattelussa sosiaali- ja terveysministeriöön (STM), jotta sen vastuulla olevaan tartuntatautilakiin saataisiin mahdollisuus negatiivisen ennakkotestitodistuksen vaatimisesta. Myös maskipakon mahdollisuudesta ja karanteeneista tarvittaisiin selkeät kirjaukset lakiin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että todistusten vaatiminen jäisi muun muassa lentoyhtiöiden ja varustamoiden vastuulle.

Ohisalo huomauttaa, että rajavartijat eivät voi kysellä ihmisten terveystietoja ilman tartuntatautilain kirjausta. STM käy parhaillaan asiasta keskustelua sisäministeriön kanssa.

– Ongelma on siinä, että tässä vaiheessa me kyllä pystymme testaamaan kaikki tulijat, kun me olemme vähentäneet rajaliikennettä 95-prosenttisesti. Kun rajalla liikkujia alkaa olla 100 000 per päivä, silloin ei enää testata 100 000 ihmistä per päivää, vaan silloin pitää olla kaikki muut keinot käytössä, Maria Ohisalo sanoo US:lle.