Maria Ohisalo ihmettelee nimityskohua: Täysin normaali prosessi

Sisäministerin mukaan haku KRP:n päällikön tehtävään on ollut julkinen ja avoin.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mielestä KRP:n päällikön nimityksen ympärille on ”synnytetty erikoinen keskustelu”.

− Ihmettelen asiaa. Prosessi on kesken ja aivan alkuvaiheessa. Hakemukset on vasta äskettäin vastaanotettu, ministeri Ohisalo kommentoi Twitterissä.

Keskustelun käynnistäneen Iltalehden artikkelin varsinainen uutinen oli hänen mielestään lista virkaan hakeneista. IL:n mukaan kaikki merkit viittaavat, että KRP:n päällikön valinnasta olisi tulossa korkean tason poliittinen virkanimitys ja siihen oltaisiin valitsemassa SPR:n Porin vastaanottokeskuksen johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri Niina Mitikka.

− Loppuosa oli lähinnä erilaisista vihjailuista koostuvaa mielipidekirjoitusta. Kummallista, että kokeneetkin poliitikot ovat lähteneet lietsomaan sellaisen pohjalta epäluuloja, Ohisalo kommentoi näkökulmakirjoitusta.

− Siispä pari perusasiaa: Haku on ollut julkinen ja avoin. Hakuilmoitus on valmisteltu virkatyönä SM:ssä ja siinä on todettu SM:n konsernistrategian mukaisia odotuksia ja tietysti säädetyt kelpoisuusvaatimukset, kuten ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen, hän lisää.

Ohisalon mukaan KRP:n päällikön virka täytetään täysin normaalissa prosessissa.

− Sellaiseen kuuluu myös se, etten ministerinä ota yksittäisiin hakijoihin mitään kantaa tässä kohtaa. Kyseessä on tärkeä poliisitoimen tehtävä, kuten olivat myös VN:lle esittämäni poliisiylijohtajan, poliisiosaston osastopäällikön ja kans. turvallisuuden yksikön johtajan sekä päättämäni Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Pohjanmaan ja Itä-Uudenmaan poliisipäälliköiden valinnat, hän sanoo.

