Maria Ohisalo: Ei periksi faktojen jälkeiselle ajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden johtajan mukaan somejättien on kannettava vastuunsa.

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo muistuttaa vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Turussa, ettemme saa antaa periksi faktojen jälkeiselle ajalle.

Ohisalo nostaa esiin tapauksen, missä hänen ja perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon eduskunnan kyselytunnilla käytyä keskustelua oli manipuloitu. Videolla Halla-aho kysyi ministeri Ohisalolta, meneekö ulkomaalaisten turvallisuus suomalaisten edelle.

Videoon oli leikattu Ohisalon vastaus täysin eri kysymykseen, johon hän oli vastannut ”Kyllä, siitä tämä hallitus tulee pitämään kiinni”.

– Vaikka oli monellakin tapaa ilmeistä, että valevideo ei ollut aito, monet jakoivat sen sisältöä. Siitäkin huolimatta, että oikea video ja sen litterointi olivat koko ajan saatavilla eduskunnan sivuilla.

Somejättien on kannettava vastuunsa

Suomalainen media uutisoi laajasti Ohisalon ja Halla-ahon keskustelusta tehdystä manipulaatiovideosta. Vastuullisen median toiminta saa sisäministeriltä kehuja.

– Tässä koko valevideokuviossa media hoiti hommansa, ja toimittajat tekivät korvaamatonta työtä valeuutisten tukahduttamisessa. Facebook sen sijaan ei poistanut pyynnöstä huolimatta.

Ohisalo korosti, että valeuutiset ovat osa laajempaa demokratiahäirinnän aaltoa, joka horjuttaa julkista keskustelua kaikissa länsimaissa.

– Emme voi antaa vihapuheen ja valheiden syödä yhteiskuntamme pohjaa.

Keskeiseksi valeuutisten leviämiskanavaksi on tullut sosiaalinen media, jonka välityksellä valheellista tietoa on helppo ja nopea levittää. Ohisalo korostaa, että sosiaalisten medioiden julkaisualustoiden, kuten Facebookin ja Twitterin, on kannettava vastuunsa.

– Mikäli siihen ei löydy kykyä, tarvitsemme vahvempaa somealustojen lainsäädännöllistä sääntelyä niin Suomen kuin EU:n tasolla, Ohisalo sanoo.

.@MariaOhisalo: Emme saa antaa periksi faktojen jälkeiselle ajalle. Eduskunnan kyselytunnista oli tehty videomanipulaatio, jossa antamani vastaus oli editoitu osaksi eri kysymystä. Vaikka oli monella tapaa ilmeistä, että valevideo ei ollut aito, monet jakoivat sitä.#Vihreät — Vihreät – De Gröna (@vihreat) November 30, 2019

.@MariaOhisalo: Tässä koko valevideokuviossa media hoiti hommansa, ja toimittajat tekivät korvaamatonta työtä valeuutisten tukahduttamisessa. Facebook sen sijaan ei poistanut videota pyynnöistä huolimatta.#Vihreät — Vihreät – De Gröna (@vihreat) November 30, 2019

.@MariaOhisalo: Facebookin, Twitterin ja muiden sosiaalisen median jättien on kannettava oma vastuunsa. Mikäli siihen ei löydy kykyä, tarvitsemme vahvempaa somealustojen lainsäädännöllistä sääntelyä niin Suomen kuin EU:n tasolla.#valeuutiset #Vihreät — Vihreät – De Gröna (@vihreat) November 30, 2019