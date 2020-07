Maastopukuiset poliisit pidättivät mielenosoittajia USA:ssa

Maastopukuisten ja nimikyltittömien poliisien suorittamat mielenosoittajien pidätykset Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Portlandissa ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä. Nyt liittovaltion syyttäjä on käynnistänyt tutkinnan tapahtumista, uutisoi CNN.

Liittovaltion oikeustaloa suojanneet poliisit ovat ottaneet yhteen mielenosoittajien kanssa useita kertoja kuluneen viikon aikana. Senaattori Jeff Merkley julkaisi aikaisemmin Twitter-tilillään videon, jossa maastopukuiset poliisit kuljettavat mustaan asuun ja kypärään pukeutunutta mielenosoittajaa merkitsemättömään poliisiautoon.

Pidätysten takana ovat olleet Yhdysvaltain tulli- ja rajavartiolaitoksen CBP:n poliisit, jotka eivät ole paikallishallinnon alaisia. CBP julkaisi perjantaina lausunnon, jonka mukaan väkivaltaiset anarkistit ovat viime viikkojen aikana pyrkineet aktiivisesti vandalisoimaan liittovaltion rakennuksia sekä hyökkäämään liittovaltion viranomaisia vastaan.

Lausunnon mukaan poliiseilla ei ollut nimikylttejä, koska niitä on aiemmin käytetty poliisien henkilöllisyyden selvittämiseen ja heidän häiriköintiin.

Myös CBP:n johtaja Mark Morgan puolusti poliisien toimintaa.

– CBP tulee vastaisuudessakin pidättämään väkivaltaiset rikolliset, jotka tuhoavat liittovaltion omaisuutta ja vahingoittavat poliisejamme. CBP ylläpitää lakia ja järjestystä, Morgan totesi.

Oregonissa poliisien toiminta on saanut osakseen ankaraa vastustusta. Osavaltion oikeusministeri Ellen Rosenblum ilmoitti tehneensä valituksen CBP:n toimista liittovaltion tuomioistuimeen, kun taas kuvernööri Kate Brown kutsui poliisien toimintaa räikeäksi väärinkäytöksi.

– Liittovaltion tulisi vetää kaikki liittovaltion viranomaiset pois kaduiltamme, Brown vaati.

Poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet Portlandissa jo yli 50 päivää.

Authoritarian governments, not democratic republics, send unmarked authorities after protesters. These Trump/Barr tactics designed to eliminate any accountability are absolutely unacceptable in America, and must end. pic.twitter.com/PE4YfZ9Vqd

— Senator Jeff Merkley (@SenJeffMerkley) July 16, 2020