Maailma ihastui Suomen koronakoiriin: Löysivät heti tartunnat

Helsinki-Vantaan lentokentällä työskentelevät koronakoirat ovat herättäneet kansainvälistä huomiota. Koirainnovaatiota on ihasteltu niin sosiaalisessa mediassa kuin lehtienkin sivuilla.

Koirista ovat viime päivinä kertoneet esimerkiksi The New York Timesin ja The Guardianin ja ABC Newsin kaltaiset suuret mediat.

Mediatietojen perusteella koirat ovat luotettavia ja tehokkaita. Koirien on kerrottu kykenevän havaitsemaan koronatartunnan jo ennen kuin se näkyisi usein käytetyissä PCR-testeissä.

Vantaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö kertoi perjantaina Twitterissä, että koirat ovat jo löytäneet lentokentällä ensimmäiset koronavirusta kantavat matkustajat ja työ jatkuu.

Koiratestiin suostuva matkustaja pyyhkii kaulaansa pyyhkeellä ja asettaa sen laatikkoon. Koira tutkii näytteen seinän toisella puolella. Jos koira viestittää positiivisesta näytteestä, ohjataan matkustaja ilmaiseen koronatestiin. Koko prosessi kestää kaikkineen vain minuutin.

Koirien tarkkuutta on kuvattu lähes sataprosenttiseksi. Toistaiseksi on kuitenkin hämärän peitossa, miten koirat tarkalleen viruksen tunnistavat.

NYTimesin mukaan Yhdysvalloissa tutkitaan parhaillaan, erittävätkö koronatartunnan saaneet ihmiset jonkinlaista ainetta, jonka koirat voivat haistaa. Kesällä julkaistussa ranskalaistutkimuksessa taas löydettiin vahvoja todisteita siitä, että koronatartunnan saaneen hienhaju poikkeaa terveen ihmisen hienhajusta tavalla, jonka koira kykenee erottamaan.

Finland has deployed coronavirus-sniffing dogs at its main international airport in a four-month trial of an alternative testing method.

It's hoped it will become a cost-effective and quick way to identify infected travelers. https://t.co/6bzh6U8OhP pic.twitter.com/zi1ExyDYPK

— ABC News (@ABC) September 24, 2020