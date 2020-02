Lontoon ISIS-puukottaja aikoi surmata kansanedustajan

Etelä-Lontoon Streathamissa useita ihmisiä puukottanut Sudesh Amman oli kertonut hyökkäysaikeistaan ennen vapautumistaan Belmarshin vankilasta tammikuussa.

The Times -lehden haastattelema vanki kuvailee terrorismirikoksista tuomittua puukottajaa ”epävakaaksi ja suorapuheiseksi ääriajattelijaksi”. Amman oli myös järjestänyt sellissään ISIS-teloitusta jäljittelevän näytelmän toisen vangin kanssa.

– Hän oli todellakin hullu, eikä koskaan piilotellut aikeitaan. On hullua, että hänet päästettiin pois vankilasta, vanki pohtii.

20-vuotias islamisti oli kertonut tavoitteekseen kansanedustajan surmaamisen ja puhui usein työväenpuolueen parlamentaarikko Jo Coxin murhasta kesäkuussa 2016. Sudesh Ammanin mukaan parlamentaarikon surmaaminen ”on ainoa tapa saada nämä likaiset vääräuskoiset pois Syyriasta”.

ISIS-terroristijärjestö ilmoitti Ammanin olleen ryhmään kuuluva ”taistelija”.

Tammikuussa vapautettu Amman hyökkäsi sunnuntaina varastamallaan puukolla ostoksilla olleiden ohikulkijoiden kimppuun. Hän sai surmansa poliisin luodeista. Kolme sivullista loukkaantui välikohtauksessa.

Vankilasta vapautuneet ääri-islamistit ovat toteuttaneet kolme vastaavaa hyökkäystä Britanniassa viime marraskuun jälkeen. Pääministeri Boris Johnsonin hallitus ajaa parhaillaan kiireellistä lakimuutosta, joka estäisi terrorismirikoksista tuomittujen automaattisen vapauttamisen ehdonalaiseen.

Kymmenet ääri-islamistit ovat vapautumassa Britannian vankiloista kuluvan vuoden aikana, jos järjestelmää ei muuteta.

