Loma riskimaahan, Suomessa kahden viikon täysi palkka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää korvausjärjestelmää järjettömänä.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ihmettelee sosiaali- ja terveysministeriö STM:n tiedottaman tartuntapäivärahan oikeudenmukaisuutta.

Ministeriö kertoi tiistaina, että jatkossa koronaviruksen riskimaista tulevat, Suomeen palaavat matkustajat tulevat saamaan Kelalta tartuntatautipäivärahaa, jos heidät määrätään kahden viikon pakolliseen karanteeniin.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää karanteenista henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Karanteeniin määrätyllä henkilöllä on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksen korvaamiseksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla.

– Kun yhteiskuntaa on rakennettu, niin keskeistä on ollut yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino. Nyt tuntuu, että olemme menossa kohti aikakautta, jossa on oikeuksia, mutta ei velvollisuuksia, Arto Satonen ihmettelee.

– Ääriesimerkki tästä on, että lähtee tarkoituksellisesti maahan, jossa koronaepidemia on valloillaan ja palkintona siitä saa kotimaassa kahden viikon täyden palkan! Ja tämä johtuu kuulemma perustuslaista…

– Aikoihin on eletty, Satonen ihmettelee.

Tartuntatautipäiväraha korvaa maksetun palkan täysimääräisenä. Tartuntatautipäiväraha voidaan myöntää koko työstä poissaolon ajalle.

Korvauksella ei Talouselämän mukaan ole yläkattoa. Jos karanteeniin määrätyn henkilön palkka on siis esimerkiksi 30 000 euroa kuussa, saa karanteeniin määrätty henkilö sen täysmääräisenä.

Kun yhteiskuntaa on rakennettu, niin keskeistä on ollut yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino. Nyt tuntuu,… Posted by Arto Satonen on Wednesday, August 12, 2020