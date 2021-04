Lisää sotilaskalustoa havaittu Ukrainan lähettyvillä

Venäjän asevoimien kerrotaan rakentaneen uutta sotilasleiriä lähelle Voronežin kaupunkia.

Conflict intelligence Team (CIT) -järjestön johtaja Ruslan Levievien mukaan noin 12 neliökilometrin alueelle on siirretty huomattava määrä sotilaskalustoa.

– Metsässä kävelleet ihmiset näkivät pellon kohdalla suuren määrän raskasta kalustoa, kuten panssarivaunuja, Leviev sanoo BBC:lle.

CIT:n analyytikot tutkivat paikallisten kuvaamia videoita, joilla näkyi sotilasleirin telttoja, joukkosidontapaikka ja kenttäkeittiö. Uusi leiri sijaitsee noin 170 kilometriä Ukrainan rajasta, joten joukot pääsisivät konfliktialueelle tarvittaessa alle vuorokauden kuluessa.

Maaliskuun lopulla laajennetun leirin kerrotaan ärsyttäneen paikallisia asukkaita, sillä alueelta kaadettiin suuri määrä puita panssaroiduilla ajoneuvoilla. Aseistetut vartijat kiertävät tukikohtaa, joka sijaitsee lähellä asuintaloja.

Alueen maanteillä on kuvattu videoita pitkistä sotilassaattueista, joista osa on tunnistettu erikoisjoukkojen ja tiedusteluyksiköiden käyttämiksi ajoneuvoiksi. Joukot ovat siirtyneet Voronežin lähettyviltä kohti Ukrainan rajaa.

Ruslan Leviev korostaa, ettei Itä-Ukrainan kapinallisalueiden tuntumassa ole nähty vastaavia asevoimien keskityksiä sitten Debaltseven taistelun keväällä 2015.

This photo of tanks in #Voronezh region illustrates Putin's #Russia perfectly.

You see flimsy wooden dwellings, with no hot water or central heating, and with toilets in outhouses. Yet, the tanks are moving through the dirt on unpaved roads.

Poverty and demonstration of power. pic.twitter.com/RBnJ6Al4uR

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) April 9, 2021