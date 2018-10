Liisa Jaakonsaari Ylelle: EU:n hajoaminen on totta

Europarlamentaarikon mukaan kansalaisten luottamus unioniin on kasvussa, mutta samaan aikaan EU hajoaa sisältäpäin.

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren (sd.) mukaan EU:n suurin haaste on ”unionin rapautuminen sisältäpäin”.

– Erittäin tärkeä havainto on se, että kansalaisten luottamus Euroopan unioniin on kasvanut eurobarometrien mukaan. Toinen trendi on kuitenkin se, että unioni hajoaa sisältäpäin. On jäsenmaita, jotka eivät jaa arvopohjaa, kuten oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, Jaakonsaari viittasi Ylen Ykkösaamun haastattelussa Puolaan ja Unkariin.

– Italia on viimeisin esimerkki siitä, että he viis veisaavat Euroopan yhteisistä taloussäännöistä ja muusta.

Jaakonsaaren mukaan muita EU:n haasteita ovat ilmastonmuutos, kansainvälisen järjestelmän uskottavuuden palauttaminen ja unionin yhteisen idean vahvistaminen.

– Kaikkia näitä haastetaan. Brexit on kovin esimerkki siitä, että toisaalta kansanäänestyksillä ei sovi leikkiä ja että tietyllä tavalla EU:n hajoamisprosessi on totta.

Liisa Jaakonsaari ilmoitti syyskuun alussa, että hän ei lähde ehdolle ensi kevään europarlamenttivaaleihin.