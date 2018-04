Li Andersson: Kyllä, olen marxilainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ihmettelee, miksi heiltä kysellään ismeistä.

Vasemmistoliiton puheenjohtajaa Li Anderssonia on haastateltu torstain Iltalehdessä. Häneltä kysytään Hufvudstadsbladetin haastattelusta 25.3.2018.

– Kyllä, minä olen marxilainen! Ainakin jos lähdetään pääoman ja omistamisen, työn ja vapauden analyysista. Se konflikti määrittelee yhä nykypäivän työmarkkinoita, Li Andersson sanoi Hbl:ssa.

Andersson totesi asian tulevan ”yhä enemmän ajankohtaiseksi tulevaisuudessa”, jos yhteiskunnassa työt ja työntekijät vähenevät, ja pääoma ja voimavarat keskittyvät yhä voimakkaammin yksityisille.

– Jos me nyt menemme yhteiskuntamalliin jossa palkkatyö vähenee, on meidän mietittävä muita tapoja jakaa voittoja ja hyvinvointia. Meidän on verotettava yrityksiä ja pääomaa enemmän. Jää nähtäväksi, jaetaanko se kansalaispalkalla vai jollain muilla tavoin.

Torstain Iltalehden haastattelussa todetaan, että Li Anderssonin äänensävy muuttuu vaivaantuneeksi, kun häneltä kysytään Hbl:n haastattelussa mainitsemastaan marxilaisuudesta.

– Miksi toimittajat kyselevät vasemmistoliittolaisilta ismeistä? Sanoin, että kyllä, mikäli sillä tarkoitetaan ymmärrystä siitä, että on olemassa työn ja pääoman ristiriita – edelleen on olemassa aika perustavanlaatuinen vastakkainasettelu, Li Andersson sanoo IL:lle.

Häneltä kysytään, pelkääkö hän sen mielikuvan juurtumista, että Li Andersson on marxilainen.

– En usko, että ihmisiä kiinnostaa nykypäivänä kuunnella poliitikkoja, jotka määrittelevät itsensä ismien kautta. En pelkää sitä mielikuvaa, vaan sitä käsitystä, että vasemmisto on jotenkin aatteellisempi kuin oikeisto. Niin se ei ole, Andersson vastaa.