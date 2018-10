Li Andersson: Ilman oikeustieteen tutkintoakin voitava tietää, onko yrittäjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliitto ehdottaa olettamusta työntekijäasemasta kirjattavaksi lakiin.

Vasemmistoliiton mukaan alustalouden kasvaessa on samalla huolehdittava työntekijöiden oikeuksista. Asian tekee puolueen mukaan ajankohtaiseksi Foodoran työntekijöiden kampanja.

Kampanjassa Foodoran ruokalähetit vastustavat yhtiön tekemiä palkkionalennuksia ja vaativat parempia työehtoja freelancereina työskenteleville läheteille.

– Foodoran lähettien kampanja on nostanut esille, miten käy, kun yritys kiertää työlainsäädäntöä freelancer-sopimuksilla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo puolueen tiedotteessa.

– Foodora ei voi pakoilla vastuutaan. Ei voi olla niin, että alustayritys työsuhdetta vastaavissa olosuhteissa ei vastaa taukotiloista, vakuutuksista tai sosiaaliturva- sekä eläkemaksuista puhumattakaan siitä, että se voisi yksipuolisesti alentaa ansiotasoa ja työvälinekorvauksia, hän lisää.

Yrittäjänä toimiville ongelmia saattaa Anderssonin mukaan aiheutua myös sosiaaliturvan saamisessa työn päätyttyä.

– Ei voi olla niin, että pyörälähetti tai muu freelancer tarvitsee oikeustieteen tutkinnon tai työneuvoston lausunnon tietääkseen, onko hän työsuhteessa vai yrittäjä. Jos sinulla ei ole mahdollista valita asiakkaitasi, hinnoittelua, työvuorojen ajankohtia tai edes työvaatteitasi, en näe, että sinun pitäisi olla tahdonvastaisesti yrittäjäasemassa, Andersson sanoo.

– Edellytämme, että seuraava hallitus uudistaa työlainsäädäntöä niin, että työoikeudet koskevat myös alustataloutta. Lakiin tarvitaan olettama siitä, että henkilö on lähtökohtaisesti työntekijäasemassa, jos tilanne on epäselvä. Oikeudenkäynti kansainvälisiä suuryrityksiä vastaan on usein yksittäiselle freelancerille käytännössä mahdotonta. Siksi työstä hyötyvän olisi osoitettava, ettei kyse ole työsuhteesta, Andersson sanoo.

Käytännössä uusi lainsäädäntö voisi puolueen mukaan muodostua niin, että monimutkainen kokonaisharkinta kaikkien työsuhteen tunnusmerkkien täyttymisestä korvataan sillä, että muutaman näistä täyttyessä on henkilö oletusarvoisesti työntekijä, jos ei työnantaja tai alustayritys onnistu toisin osoittamaan.

– Foodoran kohdalla tällaisia työsuhteita tukevia esimerkkejä ovat esimerkiksi se, että firma osoittaa asiakkaat, reitit, vuorojen ajankohdan, työvaatteet ja palkkiotason. Käytännössä se ulkoistaa yrittäjäriskiä läheteille. Mutta tekeekö se heidät yrittäjiksi on mielestäni hyvin kyseenalaista, Andersson sanoo.