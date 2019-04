Lentokoneen ja helikopterin hybridejä tulossa siviilikäyttöön

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

AW609-koneita saatetaan käyttää esimerkiksi pelastustehtävissä jo vuonna 2020.

Huippumoderneja tilt rotor -ilma-aluksia ollaan kehittämässä siviilikäyttöön. CNN:n mukaan ominaisuuksiltaan lentokoneen ja helikopterin hybridiksi kutsuttuja koneita ollaan hyväksymässä käytettäviksi sairaskuljetuksiin, pelastus- ja etsintäoperaatioihin sekä matkailukäyttöön.

Vastaavia koneita on tähän saakka ollut sotilaskäytössä. Koneen erityinen etu on, että se ei helikopterin tavoin tarvitse noustakseen ja laskeutuakseen lentokenttää mutta on nopeudeltaan perinteisiä koptereita tehokkaampi.

Tilt rotor -koneilla voitaisiinkin säästää elintärkeää aikaa esimerkiksi lahjoitettujen elinten kuljetuksissa. Tällaiset kuljetuksen voitaisiin tehdä suoraan sairaalasta toiseen.

Ensimmäisiä koneita tuottaa siviilikäyttöön Yhdysvalloissa italialainen Leonardo. Ensimmäistä W609-koneiden mallikappaletta ollaan parhaillaan alkamassa rakentaa Philadelphian tehtaalla. Jos tuotanto etenee suunnitellusti, ensimmäiset koneet voitaisiin ottaa käyttöön ensi vuonna.

Suunnitelluissa aluksissa on istumapaikat yhdeksälle matkustajalla ja kahdelle miehistön jäsenelle. Erona sotilaskäytössä oleviin V-22 Osprey -koneisiin on, että AW609-koneet pystyvät lentämään jopa 7,5 kilometrin korkeudessa.

Sekä Osprey- että AW609 koneiden kehitykseen on liittynyt tragedioita, sillä kummatkin konemallit ovat olleet käytössä kuolettavissa lentoturmissa. Teal Groupin ilmailuteollisuuden analyytikko Richard Aboulafian mukaan sellaista alusta ei varmasti sertifioida, jonka turvallisuus ei ole taattu.

AW609-aluksen hinnan on arvioitu olevan noin 25 miljoonaa dollaria. Koneilla uskotaan olevan kysyntää myös business-eliitin käytössä.