Labourin likainen tusina kuohuttaa vaalien alla

Britannia käy ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin 12. joulukuuta Brexitin merkeissä. Mielipidemittauksissa konservatiivit ovat vahvoilla.

Konservatiiveja siivittää myös Brexit-puolueen luopuminen ehdokkaiden asettamisesta alueilla, jotka konservatiivit voittivat viime vaaleissa. Nigel Farage tukee näin Brexitissä samanmielistä pääministeri Boris Johnsonia. Ennen asiasta sopimista äänten pelättiin hajoavan, joka olisi saattanut tuoda voittoja työväenpuolueen ehdokkaille.

Express-lehti on koonnut työväenpuolueen ehdokkaita rasittavia yksittäisiä skandaaleja. Konservatiivit nimittävät rasistisia tai hölmöjä kommentteja lausuneita tai vastaavia labourin 12 ehdokasta Likaiseksi tusinaksi:

* Liverpoolin Ian Byrne postasi ”groteskeja” viestejä konservatiivien kärkinimistä.

* Coventryn Zarah Sultana totesi, että hän juhlisi Tony Blairin ja Israelin Benamin Netanjahun kuolemaa.

* Uxbridgen Ali Milani pyysi anteeksi levitettyään antisemitististä materiaalia sosiaalisessa mediassa.

* Poplarin Apsana Begum, Swindonin Kate Linnegar ja Aldershotin Abby King sekä Thanetin Rebecca Gordon-Nesbitt ovat olleet mukana antisemitistisissä kohuissa.

* Chelsean Matt Uberoi on entinen liikemies, joka on ollut vankilassa sisäpiirikaupoista.

* Putneyn Jane Aichison vertasi Adolf Hitlerin kuoleman juhlimista Tony Blairin kuoleman juhlimiseen.

* Wimbledonin Jackie Schneider nimitti kuningatarta sosiaalipummiksi.

* Carlislen Ruth Alcroft väitti, että antisemitismillä yritetään loata työväenpuolueen johtajaa Jeremy Corbynia.

* Rother Valleyn Sophie Wilson nimitti loukkaavasti naisia, jotka kampanjoivat pornoklubia vastaan.

