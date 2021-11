Lääkäriyritykset: Etävastaanottojen Kela-korvaukset tuplattava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Esitetyllä toimella voitaisiin helpottaa terveydenhuollon hoitojonojen purkamista.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) esittää lääkäripalveluiden etävastaanottojen Kela-korvausten kaksinkertaistamista tehokkaana keinona purkaa korona-aikana pidentyneitä hoitojonoja.

Etävastaanottojen Kela-korvaus on nyt 8 euroa yleislääkärin ja 12 euroa erikoislääkärin vastaanotosta. Kela-korvauksen tuplaamisen jälkeen potilas pääsisi yksityisten etävastaanottopalveluiden piiriin terveyskeskuksen asiakasmaksun hinnalla.

− Esittämämme Kela-korvauksen kaksinkertaistaminen lisäisi merkittävästi etävastaanottojen käyttöä ja helpottaisi siten terveydenhuollon hoitojonojen purkamista – ja mikä tärkeintä, se parantaisi terveyspalveluiden saatavuutta, arvioi LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen tiedotteessa.

Partasen mukaan näin toimimalla voitaisiin ohjata jopa miljoona terveydenhuollon asiakaskäyntiä etäpalveluiden piiriin. Näiden hoitokäyntien kustannukset olisivat vain 20 miljoonaa euroa. Perinteisinä vastaanottokäynteinä toteutettuina kustannukset olisivat moninkertaiset.

Joustavamman palveluiden saatavuuden lisäksi käyttäjät hyötyisivät hänen mukaansa myös siitä, että matkoista aiheutuvat kustannukset jäisivät pois.

− Tämä muutos tukisi samalla myös terveydenhuollon digitalisaatiokehitystä, jonka tarpeesta ollaan varsin yksimielisiä, Partanen muistuttaa.

Yksityisen terveydenhuollon toimijat ovat useaan otteeseen tarjonneet kunnille ja kuntayhtymille apuaan koronan aiheuttamien hoitojonojen purkamisessa. Tarjoukset on otettu julkisella sektorilla nihkeästi vastaan.

− Yrityksillä tarjolla olevaa kapasiteettia kannattaisi viimeistään nyt hyödyntää huomattavasti enemmän, Partanen kehottaa.

Etävastaanottojen suosio on kasvanut merkittävästi koronapandemian aikana. Myös Kelan keväällä 2020 tekemä päätös laajentaa etävastaanottojen korvattavuutta on lisännyt näiden palveluiden käyttöä. Viime vuoden toukokuusta alkaen Kela-korvauksen on saanut myös puhelin-, sähköposti- ja chat-vastaanotoista, kun aiemmin korvauksen sai vain videovastaanotoista.

− Kelan päätöksellä on onnistuttu edistämään terveydenhuollon digiloikan ottamista sekä parantamaan terveyspalveluiden saatavuutta. LPY:n esityksen myötä tämä myönteinen kehitys vauhdittuisi entisestään, Partanen toteaa.