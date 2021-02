”Kysymys pakkotesteistä ei ole ollut merkityksellinen”

Laki on koko ajan mahdollistanut koronan laajat pakkotestit rajoilla. Miksi testejä ei ole tehty?

Asiasta kysyi tiistaina eduskunnan istunnossa kokoomuksen lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho.

– Rajat vuotivat vuosi sitten Helsinki-Vantaalla ja ne vuotavat edelleen. Hallitus ei ole saanut rajoja kuntoon: sieltä edelleenkin tulee virusmuunnosta. Ja niin kuin täällä on noussut esillekin, meillä on olemassa tartuntatautilaki, joka olisi mahdollistanut pakkotestit jo nyt, mutta sitä ei ole käytetty. Peräänkuulutan myöskin ministeri (Krista) Kiurulta vastausta, että minkä takia sitä ei ole käytetty, Mia Laiho kysyi.

– Miksi aluehallintovirastot eivät ole käyttäneet tätä toimivaltaansa, vaikka edellytykset sille ovat olleet jo pitkään? No, aluehallintovirastot ovat sosiaali‑ ja terveysministeriön ohjauksessa ja alaisuudessa, joten varmasti kyse on ollut tietynlaisesta johtamisongelmasta näiden välillä, ja ehkä mukana on myös vastuunkantoon liittyviä asioita, Laiho jatkoi myöhemmin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi näin:

– Minun täytyy sanoa, että pioneerina on ollut aika vaikea ottaa tämä asia esille elokuussa – muistatte, millä lailla tukka meinasi lähteä päästä, sen verran kovaa oli keskustelu. Sen takia olen hyvin tyytyväinen, että myöskin perusoikeuksien asiantuntijat ottavat nyt julkisesti kantaa näihin asioihin, mitä perusoikeutta tässä suojellaan, Krista Kiuru sanoi.

– Meillä on avilla (aluehallintovirasto) iso toimivaltuus tälläkin hetkellä jo, ja kun täällä kysyi edustaja Laiho, että miksi ei ole enempää ohjattu, niin minun täytyy kyllä sanoa, että olen itse seisonut täällä kaasulla ja myös julkisesti siinä näkökulmassa, että avi on itsenäinen viranomainen, mutta haluan muistuttaa näissä nykyisissä toimivaltuuksissa olevista mahdollisuuksista ja niiden hyödyntämisestä siitä tärkeästä näkökulmasta, että he tulisivat avuksi terveysviranomaisille tuonne rajoille. Ja se viesti on ollut kyllä sama siitä samaisesta elokuusta, ja sen viestin määrä on tässä sen kuin vain viestinä painottunut, Kiuru totesi.

Puuttuva ”enempi ohjaus” viitannee valtiovallan ohjeistukseen, jota ei olisi siis annettu. Toimien puute on nyt johtanut muuntoviruksen asettumiseen Suomeen.

Asiaan yrittää osaltaan vastata myös Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti twitterissä.

– Jokaisen maahantulijan testausta ei ole edellytettykään ennen 2021 helmikuuta, jolloin ohjaus muuttui. Tällöin rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden tehostaminen linjattiin laajaan testaukseen perustuvaksi ja viime kädessä pakollisin terveystarkastuksin toteutettavaksi, Soile Lahti kirjoittaa.

Häneltä kysytään, mikseivät avit ole ottaneet johtavaa roolia.

– Niin, vaikka avien rooli ei ole sisältöohjaus eikä sitä roolia voi ilman oikeutta vo ottaa. Mutta kysymys pakkotesteistä ei ole ollut merkityksellinen, jos muuten on homma toiminut. Sitä me on valvottu ja ohjattu. Nyt uudet ohjeet on kentällä ja niiden perään katsotaan. Onnistuu, ylijohtaja vastaa.

