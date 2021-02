Ben Zyskowicz: Koronasähläystä kuukausia – syynä on tämä tulkinta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edustajan mukaan vaakakupissa ei ole huomioitu sairastuvien ja elinkeinonharjoittajien perusoikeuksia.

Eduskunta alkoi tiistaina käsitellä tartuntatautilain muutosta, muun muassa rajan yli saapuvan viruksen torjumista pakkotestauksilla.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) sanoi jokaisen ymmärtävän, että asiassa ollaan valtavasti myöhässä.

– Miksi? Yksinkertainen vastaus on se, että hallitus ja sen virkamiehet ovat sählänneet tämän asian kanssa kuukausikaupalla. Tämä on totta, mutta tämä ei ole koko totuus, Ben Zyskowicz sanoi.

– Ongelman ytimessä on Suomen liian kireä perustuslaki- ja perusoikeustulkinta. Sehän tätä uudistusta on varsinaisesti jarruttanut.

Zyskowicz huomautti aluehallintovirastosta jo elokuussa sanotun, että ”testauspakkoon on suhtauduttu hyvin kriittisesti, sillä asia liittyy perusoikeuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa”.

Hän kertoi STM:n virkamiehen kertoneen nyt puheena olevasta esityksestä, että jos rajoilla vaaditaan tuoretta negatiivista testiä ”siihen liittyy paljon perusoikeusongelmia”.

Ben Zyskowiczin mukaan meillä yleisesti kiitellään kireää perusoikeustulkintaa. Niin teki hänen mukaansa äsken Sannikka-ohjelmassa muun muassa ministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Onko tämä suomalainen ylikireä perustuslaki- ja perusoikeustulkinta hyvä asia? Ei ole. Se ei ole hyvä asia, kun asioita tarkastellaan vain yhden perusoikeuden näkökulmasta eikä tehdä punnintaa, jossa toiseen vaakakuppiin asetetaan muiden ihmisten perusoikeudet.

Zyskowicz kysyi, onko asiaa tarkasteltu vain Suomeen rajan yli – esimerkiksi työmaille – tulevien ihmisten näkökulmasta.

– Vai onko vaakakuppiin laitettu muiden ihmisten perusoikeudet, jotka ovat kärsineet siitä, että rajan yli tätä virusta on tullut Suomeen?

– Entäs ne sadat ihmiset, jotka ovat sairastuneet Suomessa tähän virukseen sen takia, että tämä virus on rajan yli tullut? Niiden kuukausien aikana, jolloin tätä nyt käsiteltävää asiaa on sählätty.

– Entäs ne sadat ihmiset, jotka tämän sairastumisen seurauksena kärsivät pitkäaikaisen koronan oireista? Entä ne tuhannet ihmiset, jotka ovat joutuneet eristykseen ja karanteeniin? Entä ne elinkeinonharjoittajat, joka ovat kärsineet? Missä ovat näiden ihmisten perusoikeudet?, Ben Zyskowicz kysyi.

Zyskowicz pyysi mediaa ja ministereitä laittamaan toiseen vaakakuppiin muiden ihmisten perusoikeudet.

– Älkää tarkastelko asioita vain yksien ihmisten kannalta, tässä tapauksessa rajan yli saapuvien ihmisten kannalta.

Kansanedustajan mukaan ”perusasia ovat myös niiden ihmisten oikeudet, jotka ovat sairastuneet koronaan näiden kuukausien aikana, kun tätä asiaa on sählätty”.

– Tässä hallituksen esityksessä on 11 sivua tämän esityksen suhdetta perustuslakiin ja perusoikeuksiin! 11 sivua! Ja kyse on ainoastaan päätöstoimivallan täsmentämisestä.

– 11 sivua! Tämä on sairasta.

– Toivon että tämä keissi on avannut silmät näkemään, mihin tämä ylikireä perusoikeustulkinta johtaa.

Naru työnnettäväksi

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) puhui Ben Zyskowiczin jälkeen.

– Tässä edellä kuultiin jo hyviä näkemyksiä siitä, mitä tämä perusoikeuksien punninta on ollut. Helppo naru tämä ei ole työnnettäväksi eli sitä ei varmasti kukaan enää epäile, Krista Kiuru kommentoi.

SDP:n kansanedustaja ja entinen HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén sanoi, että hän olisi voinut kahta lausetta lukuunottamatta käyttää saman ”erinomaisen” puheenvuoron kuin Zyskowicz. Lauseet koskivat Lindénin mukaan hallituksen ja virkamiesten sähläämistä, ”jota näkemystä minulla ei ole”.

Lindén sanoi itse luulleensa elokuuhun 2020 asti, että lain 16. pykälä jo tarkoitti juuri sitä, mitä se nyt muutetaan tarkoittamaan.

– Olen sentään tuon lain lukenut monta kertaa ja ollut virkatehtävissä jossa sovelletaan sitä lakia käytäntöön, Aki Lindén sanoi.

Taustalla oli edustajan mukaan yhden professorin julkisuudessa antama lausunto, ettei pykälää saa käyttää siihen tarkoitukseen.

– Nyt se täsmentyy. Hyvä.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan koronan torjuntatoimenpiteet ovat pelanneet kohtuuhyvin, mutta ”raja vuotaa – maa, meri, ilma – eikä rajalla meinata millään saada sitä hommaa kuntoon”.

– Myös hallitus on pallotellut tämän paketin kanssa pitkään, Antti Häkkänen huomautti.

Hänen mukaansa kyse lakipaketissa on jo olemassaolevan pykälän korjaamisesta.

– Lain perusteella on nyt jo kyetty tekemään laajoja pakkotestauksia. Kyllä. Ja tänään professorit (Olli) Mäenpää ja (Janne) Salminen ovat tämän vahvistaneet. Eli pykälä jota nyt täällä muutetaan on jo ollut olemassa! Ja jos siinä on ollut joku epäselvyys, niin miksi sitä ei ole vuoden aikana muutettu, vaan vasta nyt vuoden päästä?, Antti Häkkänen kysyi.

– Siis: sitä pykälää ei ole käytetty, laajoihin pakkotestauksiin rajoilla! Rajakontrolli on osin sen takia vuotanut. Kuinka nyt pistätte tämän asian kuntoon – miten nyt aiotte johtaa paremmin tätä tilannetta, Häkkänen kysyi hallitukselta.