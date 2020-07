Kuva tien kunnosta tyrmistyttää: Jopa 15 sentin reikiä, autot hajoavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tieverkon kunnostamiseen heruu vain murusia.

Suomen liikenneväylien kunto on viime vuosina heikentynyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tieverkon korjausvelka on kasvanut 2,5 miljardiin euroon ja on nyt noin 450 euroa jokaista suomalaista kohden.

Autoilijalle teiden surkea kunto näkyy ensisijaisesti päällysteiden vaurioissa – halkeamissa, montuissa ja kuopissa. Sivuteillä montut ovat paikoin vaarallisen syviä.

Yksi tällainen esimerkki löytyy Hollolasta Manskiventieltä. Tien kunto on luokiteltu Väyläviraston tiekartassa ”erittäin huonoksi”.

Autonsa tieosuudella rikkoneiden paikallisten mukaan kuopat ovat jopa 15 sentin syvyisiä. Ainakin kuuden auton renkaiden tiedetään puhjenneen samassa paikassa.

– Vesalan Rengas ja Päijät-Hämeen hinauspalvelu tiesi paikan jo kun soitin. Rengasliikkeessä tämä oli kuudes auto jonka renkaat tuhoutui tässä paikassa, tiellä autonsa rikkoneen perheen isä kertoo kuvan kanssa (alla) Facebookissa.

– Ennen montuista varoittavaa liikennemerkkiä tiessä oli 10-15 senttiä syvät jyrkkäreunaiset montut. Kaksi rengasta ja kaksi vannetta romukoppaan.

Manner-Suomen päällystetystä tiestöstä arviolta vajaa 14 prosenttia on huonokuntoista. Tämä on noin 7 700 kilometriä.

Teiden kunto on päässyt paikoin niin huonoksi, että yhä useampi nykyinen asfalttitie joudutaan rahapulassa kunnostamaan takaisin soratieksi. Näin on toimittu jo muun muassa Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa.

Kokoomuksen kansanedustaja Kalle Jokinen pitää teiden kuntoa hälyttävänä.

– Tiet ei parane nopeusrajoituksia alentamalla ja monttumerkkejä lisäämällä. Tarvitaan rahaa 2,5 mrd korjausvelan poistamiseen koko tieverkolla, Jokinen sanoo.

– Raidehurmoksessa hallitus unelmoi useiden miljardien rata- ja ratikkahankkeista. Tieverkon kunnostamiseen heruu vain murusia ja tiet murenee alla.

RIP Audin vanteet ja renkaat. Tähän paikaan loppui auton matka eilen. Manskiventiellä pinnoitteen kunto on todella… Posted by Oskari Hentilä on Tuesday, July 21, 2020