Kuka johtaa koronakriisiä, Sanna Marin?

Pääministerin mukaan he olivat koko kesän töissä eikä lomia juuri ole ollut.

Kokoomuksen Janne Sankelo sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että kerta toisensa jälkeen ihmetellään mikä on hallituksen päivän maskisuositus tai mihin saakka ravintola on tänään auki. Sankelon mukaan ministerit eivät näytä keskustelevan edes keskenään eivätkä viestit kulje.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että Suomi elää normaalilainsäädännön puitteissa ja alueet ovat niitä toimijoita, jotka ovat koronan torjunnassa eturintamassa.

Pääministeriltä kysyttiin ”kuka johtaa ja kuka vastaa koronakriisistä”. Marin vastasi näin:

– Kuten aikaisemmin kuvasin… ja mielestäni tämä keskustelu on todella tärkeää, koska on hyvä myös avata tämä kokonaisuutta huolellisesti. Alueilla, kuten aikaisemmin totesin, alueilla on päävastuu näistä toimista meidän lainsäädäntömme puitteissa. Tartuntatautilaki määrittää ne viranomaiset, jotka voivat tehdä päätöksiä ja jotka päätöksiä ovat myös alueilla – erityisesti osalla alueista – kiitettävästi tehneet. Ja sitten meillä on alueita, joissa toimiin ei olla ryhdytty riittävän ajoissa eikä riittävän voimakkaasti. Ja sen vuoksi valtioneuvosto tulee ensi viikolla antamaan vahvemmat suositukset erityisesti niille alueille joissa on kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe käsillä, näille alueille, jotta toimeen tartutaan sillä vakavuudella kuin pitäisi, Sanna Marin sanoi kriisin johtamisesta.

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan kriisiä tulisi johtaa kokonaisuutena, joka on myös hallituksen oma strategia. Nyt on paljastunut, että työ- ja elinkeinoministeriö ei ole ollenkaan mukana uusia rajoituksia suunniteltaessa.

– Eli kysymys kuuluu, johdetaanko tätä kokonaisuutena? Keväällä tästä perustuslakivaliokunta huomautti, että STM omassa siilossaan näitä valmistelee ilman työllisyys- ja yritysvaikutuksia. Ja nyt näköjään ministeri (Mika) Lintilän haastattelusta voi päätellä, että sama tilanne jatkuu. Pääministeri, johdetaanko tilannetta kokonaisuutena? Minkä takia työ- ja elinkeinoministeriö on ulkona, Antti Häkkänen kysyi.

Sanna Marinin mukaan ”aina kun on laajoista toimista kyse, hallitus niistä yhdessä neuvottelee”. Näin toimitaan hänen mukaansa myös ensi viikolla epidemian hallintaan saamiseksi.

– Tätä työtä kyllä yhdessä tehdään. Ravintolarajoitusten osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tekivät tiivistä yhteistyötä, jotta tämä kokonaisuus saatiin hyvin vietyä läpi ja saatiin kaikki nämä vaikutukset selville, Marin vastasi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä huomautti häneltä kysytyn kohutussa haastattelutilanteessa vain, tietääkö hän, mitä sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan. Lintilä oli vastannut ettei tiedä – joka oli hänen mukaansa täysin loogista.

– Olisin ollut huolestunut, jos olisin ollut sosiaali- ja terveysministeri, etten tiedä mitä ministeriössä tapahtuu, Lintilä lohkaisi.

Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) muistutti pääministerin sanoneen keväällä, että Suomessa ei tarvita maskeja. Maaliskuusta asti on puhuttu toisen korona-aallon tulemisesta.

– No, ensin vietitte kesälomia. Sitten oli muita kiireitä. Ja nyt sitten huomataan, että tauti on ryöpsähtämässä Suomessa käsiin, Elina Lepomäki sanoi.

Hän totesi Marinin taas viittaavan alueiden ohjeistamiseen.

– Hyvä pääministeri – sitä kutsutaan johtamiseksi, Lepomäki huomautti ja kysyi presidentin keväällä esittämän avustavan kriisinyrkin tarpeesta.

Sanna Marin vastasi, että ”Suomi on pärjännyt koronakriisin hoidossa hyvin verrattuna moniin muihin maihin”.

– On syytä tunnustaa, että on tässä maassa asioita oikeinkin tehty. Välillä kun kuuntelee kritiikkiä tässä salissa – joka on mielestäni tarpeellista, koska tilanne on vakava ja tätä keskustelua on hyvä käydä myös erittäin suoraan – mutta välillä tulee se tunne, että ikään kuin täällä oltaisiin kaikki tehty väärin, Sanna Marin valitteli.

– Kyllä Suomessa on pääsääntöisesti toimittu hyvin.

Myöhemmässä vaiheessa kyselytunnilla Marin totesi korona-arvostelusta, että ”voin kyllä vakuuttaa ettei hallitus ole kesällä lomaillut”.

– Ei meillä juuri lomia ole ollut. Me olemme olleet koko kesän töissä. Me olemme kesän tautitilanteen hallinneet hallituksen hybridistrategian mukaisesti, Marin sanoi.

– Me emme ole levänneet. Me olemme koko kesän tehneet työtä. Valmistelleet lainsäädäntöä, kuten myös tänä syksynä, me olemme päivittäneet meidän strategiaamme ja me nyt toimimme sen mukaisesti. Eli tämä kuva jota tässä annetaan, se ei pidä paikkaansa.

Suosituksen puute

johtuikin maskipulasta

Pauli Kiuru (kok.) kysyi, mikä muutti Suomen suhtautumisen kasvomaskeihin. Taudin edetessä ministerit hänen mukaansa kertoivat, ettei maskin käyttö ole tarpeellista,”ylireagointiin” ei ole syytä lähteä mukaan ja käytöstä voisi olla jopa haittaa.

Sanna Marin vastasi, että ”hallitus ei ole missään vaiheessa sanonut, että maskia ei saa käyttää”.

– Me olemme koko ajan sanoneet, että maskia voi hyvin käyttää, mutta kun sitä käyttää, sitä tulee käyttää oikein, kuten terveysviranomaiset suosittelevat. Sillä jos maskia käyttää väärin, niin siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, pääministeri Sanna Marin sanoi.

– Mutta jos me katsomme kevättä, niin miten olisi käynyt, jos oltaisiin keväällä annettu laaja maskisuositus ilman, että maskeja oli saatavilla? Meillä oli koko globaalissa mittakaavassa, kaikissa maissa, valtavia ongelmia siinä, että maskeja ei ollut, niitä ei saatu, hän myönsi.

– Koko kevät tehtiin töitä sen eteen, että myös kotimaista tuotantoa saadaan käynnistettyä. Minkälainen hämmennys siitä olisi tullut, kun me olisimme laajasti suositelleet ja maskeja ei olisi ollut saatavilla? Entä kesällä, kun tautitilanne oli hallinnassa, kun tapauksia ei ollut? Olisiko ihmisten pitänyt käyttää maskia, kun tapauksia ei juurikaan ollut? Nyt kun me elämme syksyä ja kun meillä on maskeja, meillä on terveysviranomaisten selkeät suositukset – näitä ei siis keväällä ollut – ja kun me olemme näitä onneksi myös oppineet nyt käyttämään, niin sehän on erittäin hyvä, että nyt nämä ovat meillä avuksi, kun tautitilanne pahenee.