”Kuin oma valtio” – Vladimir Putinin salattu palatsi paljastui

Aleksei Navalnyi julkaisi uuden paljastusvideon Venäjän presidentistä.

Venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin pidätyksen jälkeen hänen johtamansa korruption vastainen FBK-säätiö julkaisi YouTubessa uuden korruptiotutkimuksen, jonka kohteena on Venäjän presidentti Vladimir Putinille rakennettu ”palatsi”, kertoo uutissivusto meduza.

Tiistaina julkaistulla videolla kerrotan rakennuksen sijaitsevan Etelä-Venäjällä Mustanmeren rannikolla Gelendžikin kaupungissa.

– Kyseessä on liioittelematta Venäjän salaisin ja tarkimmin vartioitu kiinteistö. Tämä ei ole kartano tai mökki – se on kokonainen kaupunki tai paremminkin kuningaskunta. Sitä ympäröivät ylittämättömät aidat. Alueella on oma satama, turvallisuustoimet, kirkko, kulunvalvontajärjestelmä ja lentokieltoalue. Se on kuin erillinen valtio Venäjän sisällä. Ja tässä valtiossa on vain yksi ja korvaamaton tsaari. Putin.

Navalny ja hänen tiiminsä kertovat asunnon historiasta ja näyttävät kuvia rakennuksen pohjapiirroksista ja sisätiloista. FBK:n mukaan kompleksin rakennukseen käytettiin yhteensä 1,1 miljardia euroa.

– Näytämme teille Putinin suurimman salaisuuden – hänen palatsinsa. Näytämme sen ulko- ja sisäpuolelta. Julkaisemme sen rakennussuunnitelmat – huonekalujärjestelyistä tuuletusritilöihin. Jokainen huone, jokainen käytävä, jokainen neliömetri on vastedes julkinen. Tästä lähtien miljoonat Venäjän kansalaiset voivat käydä Putinin kotona.

Aleksei Navalnyi myrkytettiin elokuussa Siperiassa. Murhayrityksen takana oli kattavan todistusaineiston perusteella Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n myrkkyihin erikoistunut ryhmä. Navalnyi kiidätettiin lopulta hoitoon Berliiniin. Oppositiojohtaja palasi Venäjälle sunnuntaina. Hänet pidätettiin heti ja passitettiin 30 päivän vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä seitsemän vuoden takaiseen poliittisena pidettyyn rikosjuttuun liittyen.