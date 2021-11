Krista Kiuru IL:lle: Kolmas koronarokotus halutaan nopeasti kaikille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan väestö tarvitsee tehokkaampaa suojaa infektioita vastaan.

Iltalehden mukaan hallitus varautuu antamaan kolmannen koronarokotuksen nopeutetussa aikataulussa kaikille halukkaille.

Tällä hetkellä tehostetta annetaan vain tietyille riskiryhmille ja niille yli 60-vuotiaille, joilla toisesta annoksesta on kulunut vähintään puoli vuotta.

– Pelkään sitä, että rokotesuoja alkaa hiipua myös Suomessa varsinkin lievää koronatautia vastaan varsin nopeasti, ja siksi meidän tehtävänämme ei ole vain rokotekattavuuden nosto, vaan myös rokotesuojan vahvistaminen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo.

Hallituksen sote-ministeriryhmä oli torstaina pidetyssä kokouksessa yksimielinen siitä, että rokotestrategiaa on uudistettava. Taustalla ovat tutkimukset, joiden mukaan Pfizerin rokotteen infektiosuoja alkaa hiipua jo neljän kuukauden jälkeen toisesta annoksesta. Suojavaikutus vakavaa taudinkuvaa ja kuolemanriskiä vastaan säilyy tehokkaana pidempään.

Strategiaan lisätään mahdollisuus kolmanteen koronarokotukseen epidemian hillitsemiseksi. THL:n alaisen Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) on määrä päättää kolmansista annoksista joulukuun alussa.

Krista Kiurun mukaan väestö tarvitsee nyt suojaa myös koronatartuntoihin sairastumista vastaan. Tutkimusten mukaan kolmas rokote vahvistaa suojavaikutusta infektioilta jopa 95-prosenttiseksi.

– Nyt on tunnustettava kansainväliset tutkimustulokset, joiden mukaan kolmansilla koronarokotuksilla on päästy hyvään epidemiatilanteen hallintaan, kuten esimeriksi Israelissa on nähty, Kiuru sanoo.